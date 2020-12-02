Dış ticaret kasımda 5 milyar dolar açık verdi

Genel Ticaret Sistemine göre, kasım ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,95 oranında azalarak 16 milyar 88 milyon dolar, ithalat ise yüzde 16,07 oranında artarak 21 milyar 158 milyon dolar oldu. Böylece kasım ayı dış ticaret açığı 5,07 milyar dolar oldu.



Dış ticaret hacmi, yüzde 8,05 artarak 37 milyar 246 milyon dolar seviyesine yükselirken,

İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 76 olarak açıklandı.



Altın hariç İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 86,3 seviyesine yükseldi.



Ticaret Bakanlığı: Daralmanın olumsuz etkileri ortadan kalkmaya başladı

Ticaret Bakanlığı'nden yapılan açıklamada, "Mart ayından itibaren tüm dünyayı hem sosyal hem de ekonomik anlamda çok büyük oranda olumsuz etkileyen COVID-19 salgını nedeniyle dünya ekonomilerinde yaşanan daralmanın olumsuz etkilerinin, hem ülkemizin hem de dünya ekonomilerinin normalleşme sürecine girdiği Haziran ayından itibaren ortadan kalkmaya başladığı görülmektedir." ifadelerine yer verildi.