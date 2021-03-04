Dış Ticaret Sermaye Şirketi sayısı 63’e düştü

Yıllık 100 milyon dolar ve üzeri ihracat gerçekleştiren şirketlere başvurmaları halinde verilen Dış Ticaret Sermaye Şirketi (DTSŞ) statüsü almaya hak kazanan şirket sayısı 2021’de 63’e düştü. 2020’de 66 firmanın yer aldığı listeden bu yıl 10 firma çıkarken, listeye 7 yeni firma girdi.

Ereğli Demir Çelik, Ford Otosan, İskenderun Demir Çelik, Petlas, Yaşar Dış Ticaret gibi şirketler listeden çıktı.

Çolakoğlu Metalurji, Hayat Kimya, Tosyalı Toyo Çelik gibi firmalar listeye yeni giren isimler oldu.

Dış Ticaret Sermaye Şirketleri, ihraç ürünlerinin tanıtılması, çeşitlendirilmesi, pazar paylarının artırılması ve yeni pazarlara girilmesi amacıyla devlet yardımlarından öncelikli olarak yararlandırılıyorlar. Ayrıca vergi mevzuatında da çeşitli kolaylıklar sağlanıyor.

Daha kolay KDV iadesi

Dış Ticaret Sermaye Şirketleri, teminat karşılığı KDV iadesinden diğer şirketlere oranla daha kolay yararlanıyorlar. Diğer şirketler alacakları KDV iadesinin tamamı kadar teminat vermesi gerekirken, DTSŞ’ler, vergilerini düzenli ödemek, haklarında olumsuz vergi raporu bulunmamak kaydıyla yüzde 4 teminat karşılığında iade talebinde bulunabiliyorlar.

Bu firmalar, ihracat faaliyetleri ile ilgili finansman ihtiyaçlarını karşılamak üzere, belli teminat oranları ile aracı banka olmaksızın Eximbank tarafından doğrudan kredi kullanabiliyorlar.

DTSŞ’ler, gümrük işlemlerinde kolaylık sağlayan Onaylanmış Kişi Statüsünü daha kolay alabiliyor.

DİR kapsamında ithalat işlemlerini de daha kolay yapan DTSŞ’ler; Turquality, pazar araştırması, fuarlara katılım gibi ihracata yönelik devlet yardımlarından da öncelikli olarak ve daha uygun koşullarda yararlanabiliyorlar.

Listeye giren şirketler:

Baştuğ Metalurji, Çolakoğlu Metalurji, DGS Dış Ticaret, Hayat Kimya, Madeom Global Pazarlama, Tosyalı Toyo Çelik, Valeo Otomotiv,

Listeden çıkan şirketler:

Ereğli Demir Çelik, Ford Otomotiv, İskenderun Demir Çelik, Petlas, Sampa Otomotiv, Taypa Tekstil, Temsa Ulaşım Araçları, Türkmen Grup, Yaşar Dış Ticaret, Zeryağ.