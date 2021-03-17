Dış ticaret sermaye şirketi sayısı 70’e çıktı
Ticaret Bakanlığı, 7 şirkete daha "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü verdi. Böylece dış ticaret sermaye şirketi statüsü verilen şirket sayısı 70'e ulaştı.
ANKARA - DÜNYA
Ticaret Bakanlığı Mart ayı başında yayınladığı Dış Ticaret Sermaye Şirketi (DTSŞ) listesine 7 yeni şirket ekledi.
Resmi Gazete’de yayınlanan Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar ile birlikte listeye; Atakaş Çelik, ERDEMİR, Ford Otomotiv, Kaptan Demir Çelik, İskenderun Demir Çelik, Petlas ve Sampa Otomotiv dahil edildi.
Dış Ticaret Sermaye Şirketleri, teminat karşılığı KDV iadesinden diğer şirketlere oranla daha kolay yararlanıyorlar.
Diğer şirketler alacakları KDV iadesinin tamamı kadar teminat vermesi gerekirken, DTSŞ’ler, vergilerini düzenli ödemek, haklarında olumsuz vergi raporu bulunmamak kaydıyla yüzde 4 teminat karşılığında iade talebinde bulunabiliyorlar.