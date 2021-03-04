"Dış Ticaret Sermaye Şirketi" statüsü verilen şirketler açıklandı

Ticaret Bakanlığı, 2021 yılında "Dış Ticaret Sermaye Şirketi" statüsü verilen şirketleri açıkladı. Konu ile ilgili Tebliğ Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, 2021 yılında 63 şirkete "Dış Ticaret Sermaye Şirketi" statüsü verildi.



2021 yılında "Dış Ticaret Sermaye Şirketi" statüsü verilen şirketler şu şekilde:



1 AK-PA TEKSTİL İHRACAT PAZARLAMA A Ş.

2 ALTUNKAYA İNŞ. NAK. GIDA TİC. A.Ş.

3 ARÇELİK A.Ş.

4 ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

5 BAŞAK METAL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

6 BAŞTUĞ METALÜRJİ SANAYİ A.Ş.

7 BİRGİ BİRLEŞİK GİYİM İHRACATÇILARI DIŞ TİCARET A.Ş.

8 BORÜSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

9 BOSCH REXROTH OTOMASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

10 BOSCH SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

11 BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

12 CANDY HOOVER EUROASİA EV GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

13 CİNER İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.

14 CROSS TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

15 ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

16 ÇOLAKOĞLU DIŞ TİCARET A.Ş.

17 ÇOLAKOĞLU METALÜRJİ A.Ş.

18 DİA BAKLİYAT A.Ş.

19 DİLER DIŞ TİCARET A.Ş.

20 DGS Dış Ticaret A.Ş.

21 DTS DENİZLİ TEKSTİL DIŞ TİCARET A.Ş.

22 EKOM ECZACIBAŞI DIŞ TİCARET A.Ş.

23 ERDEMOĞLU DIŞ TİCARET A.Ş.

24 HABAŞ SINAİ VE TIBBİ GAZLAR İSTİHSAL ENDÜSTRİSİ A.Ş.

25 HAYAT KİMYA SANAYİ A.Ş.

26 HEMÂ EXİM TİCARET A.Ş.

27 İÇDAŞ ÇELİK ENERJİ TERSANE VE ULAŞIM SAN. A.Ş.

28 İLERİ GİYİM SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.

29 İSTANBUL GIDA DIŞ TİCARET A.Ş.

30 İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.

31 KAPTAN METAL DIŞ TİCARET VE NAKLİYAT A.Ş.

32 KARDEMİR DIŞ TİCARET A.Ş.

33 KİBAR DIŞ TİCARET A.Ş.

34 KLC GIDA ÜRÜNLERİ İTHALAT İHRACAT VE TİCARET A.Ş.

35 KOCAER HADDECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

36 MEDCEM GLOBAL PAZARLAMA A.Ş.

37 MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

38 MERCEDES BENZ TÜRK A.Ş.

39 OYAK RENAULT OTOMOBİL FABRİKALARI A.Ş.

40 PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.

41 PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.

42 RAM DIŞ TİCARET A.Ş.

43 SANKO DIŞ TİCARET A.Ş.

44 SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

45 SASA DIŞ TİCARET A.Ş.

46 SOCAR TIJRKEY PETROL ENERJİ DAĞITIM SAN. VE TİC. A.Ş.

47 STAR RAFİNERİ A.Ş.

48 ŞİŞECAM DIŞ TİCARET A.Ş.

49 TAHA PAZARLAMA VE MAĞAZACILIK A.Ş.

50 TGS DIŞ TİCARET A.Ş.

51 TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.

52 TOSÇELİK PROFİL VE SAÇ ENDÜSTRİSİ A.Ş.

53 TOSYALI TOYO ÇELİK A.Ş.

54 TUSAŞ-TÜRK HAVACILIK VE UZAN SANAYİ A.Ş.

55 TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNALARI A.Ş.

56 TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.

57 ÜNİTEKS TEKSTİL GIDA MOTORLU ARAÇLAR SAN. VE TİC. A.Ş.

58 VALEO OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

59 VESTEL TİCARET.A.Ş.

60 YEŞİM SATIŞ MAĞAZALARI VE TEKSTİL FABRİKALARI A.Ş.

61 YILKROM MADEN VE ENERJİ YATIRIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

62 YÜCELBORU İHRACAT, İTHALAT VE PAZARLAMA A.Ş.

63 ZORLU DIŞ TİCARET A.Ş.