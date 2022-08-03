Dış ticaret temmuzda 10,6 milyar dolar açık verdi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, dış ticaret verilerini Konya'da açıkladı.

Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre; ihracat yüzde 13,4 oranında artışla 18 milyar 550 milyon dolar, ithalat yüzde 40,8 artışla 29 milyar 132 milyon dolara yükseldi. Dış ticaret açığı yüzde 144,5 oranında artarak 10,6 milyar dolara çıktı. Dış ticaret hacmi, yüzde 28,7 oranında artarak 47 milyar 683 milyon dolar oldu.

Bakan Muş, Euro/Dolar paritesindeki hareketin temmuz ayında dış ticaret açığımızı olumsuz etkilediğini söyledi.

Ocak-Temmuz döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre, ihracat yüzde 19,1 oranında artışla 144 milyar 417 milyon dolar, ithalat yüzde 40,7 oranında artışla 206 milyar 399 milyon dolar olarak gerçekleşti.