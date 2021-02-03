Dış ticarette 190 milyar dolarlık ‘teknolojik’ açık

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret sınıflandırması, teşvik mekanizmasını teknoloji ürünlerine yönelik ticaret açığının kapatılmasına göre kuran Türkiye’nin bu alandaki açığını kapatmaya yetmedi. DÜNYA’nın hesaplamalarına göre 2016-2020 arasında geçen 5 yıllık zaman diliminde Türkiye’nin yüksek teknolojili ürün dış ticaret açığı 100 milyar 662 milyon dolar seviyesine ulaştı. 2019 yılında ilginç bir şekilde 4 milyar 339 milyon dolara gerileyerek önceki 3 yılın aksine seyir izleyen orta yüksek teknolojili ürün dış ticaret açığı ise 2020’de yüzde 411.6 oranında artarak, 17 milyar 578 milyon dolar oldu. Son 5 yılda yüksek ve orta yüksek teknolojili ürünlerde toplam ticaret açığı ise 190 milyar 415 milyon doları buldu.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret sınıflandırması verileri, yüksek teknolojili ürünlerin ihracat içindeki payı yüzde 4’ü bir türlü aşamıyor. 2020 yılında 159 milyar dolarlık imalat sanayi ihracatı içinde yüksek teknolojili ürünlerin payı 5 milyar 470 milyon dolar ile yüzde 3.4’te kaldı. Bu kalemde 23 milyar 418 milyon dolar ithalat yapıldı ve açık 17 milyar 948 milyon dolar oldu. Orta yüksek teknolojili ürün grubunda 57 milyar 320 milyon dolarlık ihracata karşılık 74 milyar 898 milyon dolar ithalat yapıldı ve açık 17 milyar 578 milyon dolar oldu. Açık miktarı önceki yıla göre yüzde 411.6 oranında arttı. 2019’da ise 5 milyar 885 milyon dolar ihracat, 23 milyar 662 milyon dolar ithalat ile 17 milyar 777 milyon dolar açık oluştu.

Artış hızı azalsa da 5 yılda 100 milyar dolar açık verdik

2016 yılında 23 milyar 679 milyon dolar olan yüksek teknolojili ürün dış ticaret açığı, 2017’de 23 milyar 111 milyon dolara, 2018’de 18 milyar 147 milyon dolara geriledi. Açık 2019’da 17 milyar 777 milyon dolar ve 2020’de 17 milyar 948 milyon dolar oldu. Böylece son 5 yıllık zaman diliminde bu kalemdeki dış ticaret açığı giderek azalsa da toplam açık miktarı 100 milyar 662 milyon dolar oldu. Orta yüksek teknolojili ürün grubunda ise iniş çıkışlı seyir dikkat çekti. 2016’da 30 milyar 810 milyon dolar olan açık, 2017’de 20 milyar 535 milyon dolara, 2018’de 16 milyar 491 milyon dolara indi. 2019’da 4 milyar 339 milyon dolara kadar inen açık, 2020’de yüzde 411.6 artarak 17 milyar 578 milyon dolar oldu. Türkiye teknoloji yoğunluğuna göre yapılan sınıflandırmada sadece düşük teknolojili ürünlerde dış ticaret fazlası veriyor. 2016’da 25 milyar 818 milyon dolar olan ticaret fazlası, 2017’de 27 milyar 650 milyon dolar, 2018’de 31 milyar 343 milyon dolar, 2019’da 34 milyar 558 milyon dolar ve 2020’de 34 milyar 140 milyon dolar oldu.