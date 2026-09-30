Dış ticarette ağustos tablosu açıklandı: İthalattaki artış ihracatı geçti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026'nın Ağustos ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı.

Verilere bakıldığında ağustos ayında hem ihracat hem de ithalat yükseldi.

Ancak ithalattaki artışın daha güçlü olması, dış ticaret açığının geçen yılın aynı ayına göre büyümesine neden oldu.

İhracat ağustosta yıllık yüzde 8,1 artarak 23 milyar 467 milyon dolara çıktı. İthalat ise yüzde 10,5 yükselişle 28 milyar 706 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı 5,2 milyar doları aştı

İthalatın ihracattan daha hızlı artması dış ticaret açığına da yansıdı. Ağustosta açık, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,3 artarak 4 milyar 283 milyon dolardan 5 milyar 239 milyon dolara yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 83,5'ten yüzde 81,7'ye geriledi.

Yılın ilk sekiz ayında ise ihracat yüzde 4 artışla 184 milyar 996 milyon dolar, ithalat yüzde 5,3 yükselişle 250 milyar 790 milyon dolar olarak kaydedildi. Bu dönemde dış ticaret açığı yüzde 9,3 artarak 65 milyar 793 milyon dolara ulaştı. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 74,7'den yüzde 73,8'e düştü.

Enerji ve altın hariç açık 1,1 milyar dolar

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın dışarıda bırakıldığında, ağustos ayında ihracat yüzde 2,7 artarak 20 milyar 831 milyon dolara çıktı. Aynı dönemde ithalat yüzde 9,6 yükselerek 21 milyar 919 milyon dolara ulaştı.

Böylece enerji ve altın hariç dış ticaret açığı 1 milyar 88 milyon dolar olurken, dış ticaret hacmi yüzde 6,1 artışla 42 milyar 749 milyon dolara çıktı. Bu grupta ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 95 olarak gerçekleşti.

İhracatın büyük bölümünü imalat sanayi oluşturdu

Ağustos ayında imalat sanayinin toplam ihracattaki payı yüzde 93,6 oldu. Tarım, ormancılık ve balıkçılığın payı yüzde 3,2, madencilik ve taşocakçılığının payı ise yüzde 2,3 olarak hesaplandı.

İthalatta ise ara malları yüzde 70,7 ile en büyük payı aldı. Sermaye mallarının payı yüzde 13,5, tüketim mallarının payı yüzde 15,5 oldu.

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı ağustosta yüzde 3,6 olarak kaydedildi. İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 82,3 olurken, yüksek teknolojili ürünlerin bu gruptaki payı yüzde 12'ye ulaştı.

İhracatta Almanya, ithalatta Çin ilk sırada

Türkiye'nin ağustosta en fazla ihracat yaptığı ülke Almanya oldu. Bu ülkeye 1 milyar 760 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilirken, Almanya'yı 1 milyar 731 milyon dolarla ABD, 1 milyar 203 milyon dolarla Birleşik Krallık, 1 milyar 79 milyon dolarla Irak ve 1 milyar 73 milyon dolarla İsviçre izledi. İlk beş ülkenin toplam ihracattaki payı yüzde 29,2 oldu.

Ocak-ağustos döneminde de Almanya 15 milyar 45 milyon dolarla ihracatta ilk sırada yer aldı. Ardından ABD, Birleşik Krallık, İtalya ve Fransa geldi.

İthalatta ise Çin zirvedeki yerini korudu. Ağustosta Çin'den 4 milyar 706 milyon dolarlık ithalat yapılırken, bu ülkeyi Almanya, Rusya, ABD ve İtalya takip etti. İlk beş ülkenin toplam ithalattaki payı yüzde 41,7 olarak hesaplandı.

Yılın ilk sekiz ayında Çin'den yapılan ithalat 36 milyar 55 milyon dolara ulaştı. Rusya 26 milyar 108 milyon dolarla ikinci, Almanya 18 milyar 71 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı.

Aylık bazda ihracat arttı, ithalat geriledi

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ağustosta bir önceki aya kıyasla ihracat yüzde 0,6 artarken, ithalat yüzde 1,1 azaldı.

Özel ticaret sistemine göre ise ağustos ayında ihracat yıllık yüzde 7,2 artarak 20 milyar 943 milyon dolara, ithalat yüzde 8,1 yükselerek 26 milyar 654 milyon dolara çıktı. Bu hesaplamaya göre dış ticaret açığı yüzde 11,4 artışla 5 milyar 711 milyon dolar oldu.

Ocak-ağustos döneminde özel ticaret sistemine göre ihracat 168 milyar 630 milyon dolar, ithalat 235 milyar 825 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde dış ticaret açığı yüzde 9,5 artarak 67 milyar 195 milyon dolara yükseldi.