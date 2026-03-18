Dış ticarette çifte sinyal: İhracat pahalandı, satış miktarı geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Dış Ticaret Endeksleri verilerine göre, ihracat birim değer endeksi 2026 yılı Ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,0 artış gösterdi. Artışta özellikle gıda, içecek ve tütün grubundaki yüzde 15,4’lük yükseliş ile imalat sanayindeki yüzde 14,0’lık artış etkili oldu. Buna karşılık yakıt grubunda yüzde 9,8’lik düşüş kaydedildi.

Aynı dönemde ihracat miktar endeksi ise yüzde 15,1 azalarak dikkat çekici bir daralma görüldü. Tüm ana sektörlerde gerileme izlenirken, yakıtlarda yüzde 20,8 ile en sert düşüş yaşandı.

İthalatta da benzer tablo

İthalat tarafında birim değer endeksi Ocak ayında yıllık bazda yüzde 6,3 arttı. Gıda, içecek ve tütünde yüzde 7,3, imalat sanayinde ise yüzde 9,3’lük artış öne çıkarken, yakıt grubunda yüzde 16,9’luk düşüş kaydedildi.

İthalat miktar endeksi ise aynı dönemde yüzde 5,8 azaldı. Ham maddeler grubunda sınırlı artış görülürken, diğer kalemlerde düşüş dikkat çekti.

Arındırılmış veriler de düşüşe işaret etti

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ihracat miktar endeksi Ocak ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 5,0 geriledi. Takvim etkilerinden arındırılmış seride ise yıllık bazda düşüş yüzde 11,7 oldu.

İthalat miktar endeksi de aylık bazda yüzde 3,0 azalırken, yıllık bazda yüzde 2,9 gerileme kaydetti.

Dış ticaret haddinde iyileşme

İhracat ve ithalat birim değer endekslerinin oranı ile hesaplanan dış ticaret haddi, 2025 yılı Ocak ayında 89,6 seviyesindeyken 2026 Ocak’ta 5,7 puan artarak 95,3’e yükseldi.