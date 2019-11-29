Dış ticarette daralma sürüyor

29 Kasım 2019

Dış ticaret açığındaki daralma ekim ayında da devam etti. Ticaret dengesi, ekim ayında 1.8 milyar dolar açık verdi. Böylece dış ticaret dengesi, beş ay sonra yeniden 2 milyar doların altına gerilemiş oldu.

İhracat 2019 yılı Ekim ayında, 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 0,1 azalarak 15 milyar 664 milyon dolar, ithalat yüzde 8 artarak 17 milyar 472 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2018 Ekim ayında yüzde 96,9 iken, 2019 Ekim ayında yüzde 89,6'ya geriledi.

Baz etkisiyle yüzde 264 artış yaşandı

Öte yandan 2019 Ekim ayı verisi, baz etkisi nedeniyle bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 264 artışa işaret etti. Hatırlanacağı üzere, 2018 Ekim döneminde ithalatın yüzde 24 düşüş göstermesiyle, dış ticaret açığı yüzde 94 gibi yüksek bir azalış göstererek 456 milyon dolara kadar gerilemişti.



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2019 Ekim ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 0,5 azaldı, ithalat yüzde 3,6 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2019 yılı Ekim ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat değişmedi, ithalat yüzde 9,5 arttı.

En fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu



Almanya'ya yapılan ihracat 2019 Ekim ayında 1 milyar 385 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 950 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 941 milyon dolar ile İtalya ve 874 milyon dolar ile Irak takip etti. Rusya'dan yapılan ithalat, 2019 yılı Ekim ayında 1 milyar 787 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 726 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 516 milyon dolar ile Almanya ve 976 milyon dolar ile ABD izledi.

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 3,9 oldu



Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.3 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsıyor. Ekim ayında ISIC Rev.3'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 93,2 olarak gerçekleşti Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,9 oldu. İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 78,5 olarak kaydedildi. Ekim ayında yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 16,2 oldu.

Genel ticaret sistemine göre ihracat 16.3 milyar dolar



Genel ticaret sistemine göre ihracat 2019 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 azalarak 16 milyar 338 milyon dolar, ithalat ise yüzde 10,8 artarak 18 milyar 177 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 89,9 oldu.