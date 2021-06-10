Dış ticarette değer ve miktar endeksleri yükseldi

TÜİK verilerine göre ihracat birim değer endeksi nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,2 yükseldi. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 3,9, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 22,8, yakıtlarda yüzde 80,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 6,5 arttı.

İhracat miktar endeksi ise nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 91,8 yükseliş kaydetti. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 15,6, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 36,3, yakıtlarda yüzde 20,2 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 115,9 yükseldi

İthalat birim değer endeksi de nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,9 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 10,0, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 47,3, yakıtlarda yüzde 71,9 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 16,3 arttı.

İthalat miktar endeksi ise nisanda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,1 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %10,2 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) %17,4, yakıtlarda %29,8 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %40,4 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış veriler

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2021 Mart ayında 132,4 olan ihracat miktar endeksi yüzde 7,5 artarak, 2021 Nisan ayında 142,4 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre 2020 Nisan ayında 74,1 olan ihracat miktar endeksi yüzde 91,8 artarak, 2021 Nisan ayında 142,1 seviyesinde gerçekleşti.

2021 Mart ayında 111,8 olan ithalat miktar endeksi 3,4 azalarak, 2021 Nisan ayında 107,9 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise 2020 Nisan ayında 82,5 olan ithalat miktar endeksi %30,1 artarak, 2021 Nisan ayında 107,3 olarak kaydedildi.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2020 yılı Nisan ayında 103,6 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi ise 12,3 puan azalarak, 2021 yılı Nisan ayında 91,3 oldu.