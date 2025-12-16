DİSİDER Başkanı Şeyhmus Akbaş: Diyarbakır yatırım ve üretimle büyümek istiyor

DİYARBAKIR-DÜNYA

Diyarbakır Sanayici ve İş İnsanları Derneği (Dİ­SİDER) Başkanı Şeyh­mus Akbaş, Diyarbakır iş dün­yasının son yıllarda önemli bir ivme yakaladığını belirterek, “Bugün Diyarbakır iş dünyası, geçmiş yıllarla kıyaslanamaya­cak ölçüde güçlü, umutlu ve di­namiktir. DİSİDER olarak bu gelişimin öncü aktörlerinden biri olmaktan büyük bir gurur duyuyoruz. Diyarbakır’ın gele­ceğine, yatırıma, üretime, istih­dama ve birlikte büyümeye ina­nıyoruz” dedi.

2025 yılının, ülke genelinde ekonomik ve sosyal açıdan zor­lukların yanı sıra önemli fırsat­ları da barındırdığını ifade eden Akbaş, güvenlik alanında yaşa­nan gelişmelerin bölge için ta­rihi bir dönüm noktası olduğu­nu söyledi. 2025 yılının, ülke açısından zorlukların yanı sıra önemli fırsatları da içinde barın­dıran bir dönem olduğunu akta­ran Akbaş, “Özellikle ülkemizin yakıcı sorunu olan, terörün ta­mamen sona ermesi, PKK’nın silah bırakma sürecinin tamam­lanması ve örgütün kendini fes­hetmesi, bölgemiz için tarihi bir dönüm noktasıdır. Bu gelişme, iş dünyamızın motivasyonunu artırmış, yatırım iştahını güç­lendirmiş ve toplumsal huzur ikliminin önünü açmıştır. Eko­nomik açıdan bakıldığında; da­ralan ticaret hacmi ve finansma­na erişimde yaşanan sıkıntılara rağmen, dövizin, yüksek enflas­yonun kontrol altına alınmaya başlanması ve uluslararası kre­di derecelendirme kuruluşla­rından gelen olumlu sinyaller, iş dünyamız adına umut verici ge­lişmeler olmuştur” dedi.

Hükümete 2026 çağrısı: Finansman, teşvik ve altyapı

2026 yılına ilişkin beklenti­lerini sıralayan Akbaş, terörsüz Türkiye sürecinin kalıcı şekil­de tamamlanmasının, sanayici ve girişimcilerin düşük faizli fi­nansmana daha kolay erişebil­mesinin ve ihracatçı firmalara yönelik desteklerin artırılması­nın öncelikli başlıklar arasında yer aldığını belirtti. Akbaş bek­lentilerini şu sözlerle ifade et­ti: “Terörsüz Türkiye sürecinin kalıcı şekilde tamamlanması ve toplumsal barışın güçlendi­rilmesi, girişimci, üretici ve sa­nayicilerimizin düşük faizli fi­nansmana daha kolay erişebil­mesi, ihracat yapan firmalara yönelik desteklerin artırılma­sı, üretim ve turizm alanlarında yeni ve avantajlı teşvik paketle­rinin hayata geçirilmesi, vergi, SGK ve elektrik borç faizlerinin silinmesi veya çok düşük faiz­lerle yeniden yapılandırılması, yatırım ortamının güçlendiril­mesi, hukuk güvenliğinin artırıl­ması ve sürdürülebilir büyüme için yeni bir anayasanın hayata geçirilmesi, kentsel dönüşüm ve konut projeleri için uzun vadeli, düşük faizli finansman imkân­larının sağlanması kritik öneme sahiptir.”

“Ulaşım ve altyapı yatırımları kritik önemde”

Şeyhmus Akbaş, Mersin–Di­yarbakır demiryolu hattının yapılması, çevre yollarının ta­mamlanması ve altyapı yatırım­larının artırılmasının; ülke, böl­ge ve Diyarbakır ekonomisi açı­sından stratejik önem taşıdığını ifade etti. Ayrıca Akbaş, kentsel dönüşüm ve konut projeleri için uzun vadeli, düşük faizli finans­man imkânlarının sağlanması gerektiğini dile getirdi.

“Hizmet odaklı ve kapsayıcı anlayış bekliyoruz”

Yerel yönetimlere ilişkin de­ğerlendirmelerde bulunan Ak­baş, Diyarbakır Büyükşehir Be­lediyesi ve ilçe belediyelerinin önceki dönemlere kıyasla daha sakin ve hizmet odaklı bir yöne­tim çizgisi izlediğini söyledi. Bu yaklaşımın iş dünyası açısından değerli olduğunu belirten Ak­baş, şeffaf, kapsayıcı ve insanı merkeze alan bir yönetim anla­yışının güçlendirilmesi gerekti­ğini ifade etti.

Şehir markası, turizm ve ulaşım vurgusu

Akbaş, yerel ekonomiyi canlandıran, üretim ve istihdam odaklı belediyecilik modellerinin hayata geçirilmesinin önemine dikkat çekerek, dijital ve akıllı belediyecilik uygulamalarının yaygınlaştırılmasını önerdi. Gastronomi, kültür ve inanç turizminin daha güçlü şekilde öne çıkarılmasıyla Diyarbakır için güçlü bir şehir markası oluşturulması gerektiğini belirten Akbaş, şehir içi ulaşımda yaşanan sıkışıklığa kalıcı ve bütüncül çözümler üretilmesinin de öncelikli başlıklar arasında yer aldığını sözlerine ekledi.