DİSİDER Başkanı Şeyhmus Akbaş: Diyarbakır yatırım ve üretimle büyümek istiyor
DİSİDER Başkanı Şeyhmus Akbaş, 2026 yılına ilişkin hükümet ve yerel yönetimlerden beklentilerini açıkladı. Akbaş, Diyarbakır iş dünyasının her zamankinden daha güçlü ve umutlu olduğunu vurguladı.
DİYARBAKIR-DÜNYA
Diyarbakır Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DİSİDER) Başkanı Şeyhmus Akbaş, Diyarbakır iş dünyasının son yıllarda önemli bir ivme yakaladığını belirterek, “Bugün Diyarbakır iş dünyası, geçmiş yıllarla kıyaslanamayacak ölçüde güçlü, umutlu ve dinamiktir. DİSİDER olarak bu gelişimin öncü aktörlerinden biri olmaktan büyük bir gurur duyuyoruz. Diyarbakır’ın geleceğine, yatırıma, üretime, istihdama ve birlikte büyümeye inanıyoruz” dedi.
2025 yılının, ülke genelinde ekonomik ve sosyal açıdan zorlukların yanı sıra önemli fırsatları da barındırdığını ifade eden Akbaş, güvenlik alanında yaşanan gelişmelerin bölge için tarihi bir dönüm noktası olduğunu söyledi. 2025 yılının, ülke açısından zorlukların yanı sıra önemli fırsatları da içinde barındıran bir dönem olduğunu aktaran Akbaş, “Özellikle ülkemizin yakıcı sorunu olan, terörün tamamen sona ermesi, PKK’nın silah bırakma sürecinin tamamlanması ve örgütün kendini feshetmesi, bölgemiz için tarihi bir dönüm noktasıdır. Bu gelişme, iş dünyamızın motivasyonunu artırmış, yatırım iştahını güçlendirmiş ve toplumsal huzur ikliminin önünü açmıştır. Ekonomik açıdan bakıldığında; daralan ticaret hacmi ve finansmana erişimde yaşanan sıkıntılara rağmen, dövizin, yüksek enflasyonun kontrol altına alınmaya başlanması ve uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından gelen olumlu sinyaller, iş dünyamız adına umut verici gelişmeler olmuştur” dedi.
Hükümete 2026 çağrısı: Finansman, teşvik ve altyapı
2026 yılına ilişkin beklentilerini sıralayan Akbaş, terörsüz Türkiye sürecinin kalıcı şekilde tamamlanmasının, sanayici ve girişimcilerin düşük faizli finansmana daha kolay erişebilmesinin ve ihracatçı firmalara yönelik desteklerin artırılmasının öncelikli başlıklar arasında yer aldığını belirtti. Akbaş beklentilerini şu sözlerle ifade etti: “Terörsüz Türkiye sürecinin kalıcı şekilde tamamlanması ve toplumsal barışın güçlendirilmesi, girişimci, üretici ve sanayicilerimizin düşük faizli finansmana daha kolay erişebilmesi, ihracat yapan firmalara yönelik desteklerin artırılması, üretim ve turizm alanlarında yeni ve avantajlı teşvik paketlerinin hayata geçirilmesi, vergi, SGK ve elektrik borç faizlerinin silinmesi veya çok düşük faizlerle yeniden yapılandırılması, yatırım ortamının güçlendirilmesi, hukuk güvenliğinin artırılması ve sürdürülebilir büyüme için yeni bir anayasanın hayata geçirilmesi, kentsel dönüşüm ve konut projeleri için uzun vadeli, düşük faizli finansman imkânlarının sağlanması kritik öneme sahiptir.”
“Ulaşım ve altyapı yatırımları kritik önemde”
Şeyhmus Akbaş, Mersin–Diyarbakır demiryolu hattının yapılması, çevre yollarının tamamlanması ve altyapı yatırımlarının artırılmasının; ülke, bölge ve Diyarbakır ekonomisi açısından stratejik önem taşıdığını ifade etti. Ayrıca Akbaş, kentsel dönüşüm ve konut projeleri için uzun vadeli, düşük faizli finansman imkânlarının sağlanması gerektiğini dile getirdi.
“Hizmet odaklı ve kapsayıcı anlayış bekliyoruz”
Yerel yönetimlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akbaş, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin önceki dönemlere kıyasla daha sakin ve hizmet odaklı bir yönetim çizgisi izlediğini söyledi. Bu yaklaşımın iş dünyası açısından değerli olduğunu belirten Akbaş, şeffaf, kapsayıcı ve insanı merkeze alan bir yönetim anlayışının güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.
Şehir markası, turizm ve ulaşım vurgusu
Akbaş, yerel ekonomiyi canlandıran, üretim ve istihdam odaklı belediyecilik modellerinin hayata geçirilmesinin önemine dikkat çekerek, dijital ve akıllı belediyecilik uygulamalarının yaygınlaştırılmasını önerdi. Gastronomi, kültür ve inanç turizminin daha güçlü şekilde öne çıkarılmasıyla Diyarbakır için güçlü bir şehir markası oluşturulması gerektiğini belirten Akbaş, şehir içi ulaşımda yaşanan sıkışıklığa kalıcı ve bütüncül çözümler üretilmesinin de öncelikli başlıklar arasında yer aldığını sözlerine ekledi.