Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı: 6 kriteri yerine getirerek AB’ye baskı yapabiliriz

20 Ağustos 2020

KÜBRA OĞURLU

Kocaeli Sanayi Odası (KSO), meclis toplantısını Zoom üzerinden yaptı. Toplantıya konuk konuşmacı olarak katılan Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, “Türklerin, Schengen bölgesine vizesiz seyahatinin sağlanması için, 72 tane kriter vardı, 66 tanesini yerine getirdik. Son 6 kriteri yerine getirme noktasında istediğimiz hıza sahip değiliz. Bir an önce bu kriterleri yerine getirerek, AB’ye baskı yapabilmemiz gerekiyor” dedi.

Katılım müzakereleri

Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde katılım müzakerelerinin önemine ilişkin açıklama yapan Faruk Kaymakcı, “Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinin temelini katılım müzakerelerimiz oluşturuyor. Burada şu ana kadar 16 tane fasıl açtık. Fasılların kapatılması konusunda siyasi engeller var. Türkiye için üyelik müzakereleri süreci çok önemli. Biz fasılları açarken AB müktesebatına uyum konusunda adımlar attık. Biz bu faslın bir an önce kapatılacağı ve Türkiye’nin belli bir tarihte üye olacağı varsayımıyla bu standartları yerine getirmiştik ve bu bizim rekabet gücümüzü zorlaştırdı. Umarız katılım müzakereleri yeniden canlandırılabilir” diye konuştu.

GB en önemli konu

Türkiye-AB ilişkilerindeki en önemli konulardan birinin Gümrük Birliği güncellemesi olduğuna dikkat çeken Kaymakcı, “Gümrük Birliği asimetrik bir yapıya sahip. Sanayi ve işlenmiş tarım ürünlerinin ticaretini kolaylaştırıyor gibi görünse de bizim açımızdan sıkıntılı durumlar var. Bunlardan bir tanesi AB’nin üçüncü ülkelerle imzalamış olduğu serbest ticaret anlaşmalarında, bizim söz hakkımızın olmaması ama serbest ticaret anlaşmalarının, AB Gümrük Birliği ortağı olduğumuz için bize de uygulanması dengesizlikler yaratıyor. Bu arızanın GB güncellenmesi ile giderilmesi için mücadele edeceğiz” ifadesini kullandı.

Seyahat ve göç konusu

Bu süreçte pandeminin de olumsuz bir etken olduğunu söyleyen Kaymakcı, şu an vize olmayan ülkeler arasında dahi seyahatlerin kısıtlandığını belirterek, Türk vatandaşlarının zorunlu olmadığı sürece Schengen ülkelerine seyahatinin mümkün olmadığını ifade etti. Bu konudaki girişimlerini sürdürdüklerini söyleyen Kaymakcı, “Sürecin başından itibaren AB Büyükelçiliğini birkaç kez topladık. Bize vergiyi durdurmuşlardı, onu başlatmalarını sağladık” dedi.

Fonların önemi büyük

Türkiye’nin şu anda IPA kapsamında AB’den almış olduğu 3.2 milyar Euro’luk bir fonu yönettiklerini kaydeden Kaymakcı, “Bu fonlarla gerek özel sektörü, gerekse kamuyu, Türkiye’nin AB’ye hazırlanması yönünde teşvik ediyoruz. IPA’dan 2021-2027 döneminde bir ülke tahsisi söz konusu olmayacak. Aday ülkenin kapasitesine ve proje geliştirebilme yeteneğine bağlı olarak fon alması söz konusu” diye konuştu.

ABD ve Uzakdoğu gibi yeni pazarlara yönelmeliyiz



Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, toplantıda dış ticareti gündeme getirdi. İhracatın 15 milyar 12 milyon dolar olarak yılın başından itibaren en yüksek seviyede olduğunu kaydeden Zeytinoğlu şunları söyledi: “Bu rakam haziran ayının da yüzde 11,5 üzerinde. Sektörlere baktığımızda, otomotiv ihracatta hala ilk sırada yer alıyor. Ancak performansı normal seviyenin altında. Sektörün normal seviyesine erişmesiyle ihracat rakamlarımız daha yükselecektir. Avrupa’daki toparlanmanın hızlanamaması maalesef bizi etkiliyor. AB ülkeleriyle ihracatımızda hala normal seviyelere dönemedik. Temmuzda ufak da olsa gerilemeler var. ABD ile ihracatımızda ise son yedi aydır kesintisiz artış dikkat çekici. ABD ve Uzakdoğu gibi yeni pazarlara yönelmemiz gerekiyor. Zira üretim ve ihracatla kalkınabiliriz.”