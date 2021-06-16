DİSK: Açlık sınırı 2 bin 822 liraya yükseldi

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), mayıs ayında dört kişilik bir ailenin açlık sınırını 2 bin 822 lira, yoksulluk sınırını ise 9 bin 762 lira olarak açıkladı.

DİSK Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırmaları Merkezi'nin (BİSAM) araştırmasına göre, mayıs ayında dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı 2 bin 822 TL oldu.

Açlık sınırı üzerinden hane halkı tüketim harcamaları esas alınarak yapılan hesaplama sonuçlarına göre ise yoksulluk sınırının 9 bin 762 TL olarak hesaplandığı bildirildi.

Raporda Mayıs 2003’te dört kişilik ailenin günlük en az 15,9 TL'ye sağlıklı beslenebildiği, bugün bu rakamın 94,1 TL'ye yükseldiği ifade edildi. Buna göre 18 yılda açlık sınırının 5,91 kat arttığı hesaplandı.

DİSK'in raporunda "Asgari geçim indirimi ile beraber, 2 çocuklu, eşi çalışmayan bir asgari ücretli, eline geçen 2 bin 960 TL ile ancak 9 gün ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Buna göre asgari ücretli 9 günlük ücrete 1 ay çalışıyor" tespitine yer verildi.