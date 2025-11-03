DİSK-AR: Asgari ücret 10 ayda enflasyon nedeniyle 6 bin 322 TL eridi!

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR), ekim ayı enflasyon bültenini yayımladı.

Bültende TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine değinilerek "Büyük ölçüde baz etkisi nedeniyle enflasyonun artış hızı yavaşlamış olsa da fiyatlar artmaya devam ediyor" denildi.

Bültende enflasyonun farklı toplumsal sınıf ve kesimleri farklı etkilediği belirtilerek, dar gelirlilerin alım gücünü çok daha fazla düşürdüğü ve gelir dağılımını bozucu bir işlev gördüğü kaydedildi.

Asgari ücretlinin 10 aylık kaybı

Asgari ücretin enflasyon karşısındaki kaybına da yer verilen açıklamalarda "Asgari ücret enflasyon karşısında eriyor. Yılın 10. ayında asgari ücretin enflasyon karşısındaki kaybı 6 bin 322 TL oldu"denildi.

Gıda fiyatlarının, ortalama fiyatlardan daha hızla artış göstermeye devam ettiğine dikkat çekilen bültende, TÜİK’e göre 2003’ten bu yana ortalama fiyatların 28,6 kat, gıda fiyatlarının ise 43,1 kat arttığı kaydedildi.

Düşük gelir grubunun gıda harcamaları payı daha yüksek

DİSK-AR verilerine göre, en düşük yüzde 20’lik gelir grubu toplam gelirin yüzde 6,3’ünü alırken, bu grubun harcamaları içinde gıdanın payı yüzde 30,4 oldu. En yüksek yüzde 20’lik gelir grubu toplam gelirin yüzde 48,1’ini elde ederken harcamaları içindeki gıdanın payı ise yüzde 12,8’de kaldı.

Bültende "Böylece düşük gelirli grupların gıda dışı harcamalar için geliri daha sınırlı kalmakta ve bu durum geçim sıkıntısını artırmaktadır" denildi.