DiSK-AR: Çalışanlar enflasyona karşı 4 ayda 177 milyar lira kaybetti

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR) tarafından aylık olarak hazırlanan Ücret Kayıpları İzleme Raporu'nun nisan ayı verileri yayımlandı.

Rapora göre, 2025’in ilk dört ayında enflasyonun emek gelirlerinde (ücret, maaş ve aylık) yarattığı erime en az 176 milyar 600 milyon TL oldu.

Ocak, Şubat, Mart ve Nisan 2025’te resmi enflasyonun sadece işçi ücretlerinde yarattığı kayıp 100,4 milyar TL olarak hesaplanırken memur maaşlarındaki kayıp 34,8 milyar TL, emekli aylıklarındaki kayıp ise 41,4 milyar TL olarak gerçekleşti.

Raporda, Nisan 2025’te enflasyon kaybının emeklilerde 1.933 TL, memurlarda 7 bin 709 TL olduğu kaydedildi.

İşçinin 4 aylık kaybı 5 bin 197 TL oldu

Asgari ücretin 2025’in ilk dört ayında enflasyon karşısında 2 bin 953 TL eridiği belirtilen raporda, işçi başına dört aylık ortalama erimenin ise 5 bin 197 TL olduğu belirtildi.

Rapora göre 4 ayda memur başına ortalama kayıp 8 bin 744 TL olurken, emekli başına ortalama kayıp ise 2 bin 584 TL oldu.

Dört aylık resmi enflasyonun kişi başına ortalama kaybı ise 4 bin 492 TL oldu.

Asgari ücretin bir buçuk katı 31 bin 400 TL ücreti olan bir işçinin enflasyon kaybı 4 bin 195 TL olurken, asgari ücretin iki katı düzeyinde (40 bin 700 TL) ücreti olan bir işçinin enflasyon kaybı 5 bin 311 TL oldu.

Enflasyon karşısında, asgari ücretin 2,5 katı geliri olan (50 bin TL civarı) ücreti olan bir işçi 6 bin 310 TL, asgari ücretin 3 katı düzeyinde ücreti olan (78 bin TL civarı) bir işçi 7 bin 478 TL kayba uğradı.