DİSK-AR: En yoksul gelirlinin gıda enflasyonu yüzde 140

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR), dar gelirlinin gıda enflasyonunun temmuz ayında yüzde 140’a dayandığını açıkladı.

DİSK-AR’dan yapılan yazılı açıklamada, "TÜFE ile Yİ-ÜFE arasındaki makasın açılmaya devam ettiği ve farkın 65 puana yükseldiği belirtilirken, "TÜFE’nin önümüzdeki aylarda da artmaya devam edeceğini söylemek mümkündür" değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, "TÜİK tarafından yayımlanan resmi enflasyon oranları farklı gelir gruplarını yansıtmıyor. Resmi enflasyon oranları düşük gelirlilerin, emekçilerin günlük yaşamda karşılaştığı ve hissettiği oranlar değildir Bu nedenle DİSK-AR olarak TÜİK’in ham verilerinden yararlanarak emeklilerin, dar gelirlilerin, düşük gelirlilerin hissettiği enflasyonu yeniden hesaplıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

En yoksul gelir grubunun gıda enflasyonu yüzde 140

DİSK-AR'ın hesaplamalarına göre gıda enflasyonu ortalama yüzde 94,7 olarak gerçekleşirken emeklilerde gıda enflasyonu yüzde 120,6 oldu. Üçüncü yüzde 20’lik gelir grubunun gıda enflasyonu yüzde 102,8 olurken, düşük gelirli ikinci yüzde 20’lik grubun gıda enflasyonu yüzde 122, en yoksul yüzde 20’lik gelir grubun gıda enflasyonu ise yüzde 139,7 olarak gerçekleşti. Dördüncü yüzde 20’lik gelir grubunun gıda enflasyonu yüzde 93,7 olurken, en yüksek gelir grubunun gıda enflasyonu ise yüzde 69,6 oldu.

"Enflasyon gelir gruplarına göre farklı hissediliyor"

Açıklamada, "En yoksul gelir grubu yüzde 140 oranında gıda enflasyonu hissederken, en yüksek gelir grubu ise yüzde 70 oranında gıda enflasyonu hissetmiş oldu. Bu durum enflasyonun gelir gruplarına göre önemli ölçüde farklı hissedildiğini ortaya koyuyor." denildi.