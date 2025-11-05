DİSK-AR: İşçi ücretlerinde 10 aylık kayıp 1,8 trilyon TL'ye dayandı!

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR) tarafından aylık olarak hazırlanan Ücret Kayıpları İzleme Raporu'nun Ekim 2025 verileri yayımlandı.

DİSK-AR tarafından sadece SGK kapsamındaki işçileri (yaklaşık 17 milyon) kapsayarak yapılan araştırmaya göre bir yandan enflasyon öte yandan artan gelir vergisi yükü nedeniyle harcanabilir gerçek (reel) ücretler büyük bir erozyonla karşı karşıya.

Paylaşılan verilere göre, 2025’in onuncu ayında ortalama ücretin yarısı (yüzde 51,1’i) vergi, kesinti ve enflasyon nedeniyle eridi.

Ortalama bir işçinin on aylık kaybı 106 bin lirayı aştı

DİSK-AR verilerine göre ortalama işçi ücretinde Ocak 2025 tarihinde enflasyon nedeniyle yaşanan kayıp 1.910 TL iken Ekim 2025’te bu miktar 10 bin 873 TL’ye yükseldi.

Gelir ile damga vergisi ve enflasyon nedeniyle ocak ayındaki erime 4 bin 910 TL iken bu miktar ekim ayında 18 bin 268 TL oldu.

Araştırmaya göre ortalama bir işçinin on aylık birikimli bireysel enflasyon, vergi ve kesinti kaybı ise 106 bin 524 TL oldu.

Toplam kayıpların ise çok daha ürkütücü boyutlarda olduğu belirtilen raporda, sadece sigortalı işçilerin aylık enflasyon kaybının Ekim 2025’te toplam (tüm işçiler için) 184,6 milyar TL’ye ulaştığı enflasyon ve vergi kaynaklı toplam erimenin ise 310,1 milyar TL olduğu belirtildi.

Birikimli erime 1,8 trilyon TL'ye dayandı

Araştırmada on aylık birikimli erimenin (on ayın toplamı) ise 1,8 trilyon TL’ye yaklaştığı kaydedildi.

Artan gelir vergisi yükü nedeniyle tüm işçiler için yaşanan on aylık birikimli toplam ücret erimesi (kesintiler hariç) 794,6 milyar TL olurken enflasyonun yarattığı kayıp ise 994,4 milyar TL’ye ulaştı.

Böylece enflasyon ile vergilerin işçi ücretlerine on aylık toplam faturasının en az 1 trilyon 789 milyar TL olduğu belirtildi.

Ücret gruplarına göre işçilerin yaşadığı kayıplar

Araştırmada 5 işçi ücret grubu ele alınarak brüt ücretlerin gelir vergisi ve kesinti ile enflasyon karşısındaki tekil (bireysel) erimesi ortaya konuldu.

İşte ücret gruplarına göre yaşanan kayıplar: