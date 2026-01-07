DİSK-AR: İşçiler 2025'te enflasyon ve vergi nedeniyle 2,5 trilyon lira kaybetti

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR) tarafından hazırlanan Ücret Kayıpları İzleme Raporu'nun 2025 yılına ait verileri yayımlandı.

DİSK-AR tarafından sadece SGK kapsamındaki işçileri (yaklaşık 17 milyon) kapsayarak yapılan araştırmaya göre 2025 yılı sonunda ortalama ücretin yarısından fazlası vergi, kesinti ve enflasyon nedeniyle gitti.

Ortalama bir işçinin 2025'teki kaybı 147 bin lirayı aştı

Ortalama işçi ücretinde Ocak 2025 tarihinde enflasyon nedeniyle yaşanan kayıp 1.910 TL iken Aralık 2025’te bu miktar 11 bin 732 TL’ye yükseldi.

Gelir ile damga vergisi ve enflasyon nedeniyle ocak ayındaki erime 4 bin 910 TL iken bu miktar aralık ayında 19 bin 58 TL oldu.

Ortalama işçi ücretinin yıllık birikimli bireysel enflasyon erimesi ise 73 bin 357 TL oldu.

Araştırmaya göre ortalama bir işçinin 2025'teki birikimli bireysel enflasyon, vergi ve kesinti kaybı ise 147 bin 292 TL oldu.

Toplam kayıp 2,5 trilyon TL'yi aştı

Araştırmaya göre 2025'te enflasyon ve vergilerin işçi ücretlerine toplam faturası en az 2 trilyon 501 milyra TL oldu.

2025’te enflasyonun işçi ücretlerine birikimli faturası 1,4 trilyon TL’yi aşti. Vergilerin birikimli faturası ise 1 trilyon 54 milyar TL oldu.

Asgari ücretli 2025'te toplam 96 bin 80 lira kaybetti

DİSK-AR raporunda Türkiye’de işçilerin ezici bölümü asgari ücret civarında bir ücretle çalıştığı belirtilerek asgari ücertlinin 2025 kayıplarına da yer verildi.

TÜİK verilerine göre Ocak-Aralık 2025 arası yıllık resmi enflasyon oranının yüzde 30,89 olarak gerçekleştiği hatırlatılan araştırmada net asgari ücretin enflasyona göre kaybının 12 ayda toplam 6.828 TL olduğu ve asgari ücretin Aralık 2025’te reel net olarak 15 bin 277 TL’ye gerilediği belirtildi.

Rapora göre Ocak- Aralık 2025 arasındaki 12 aylık dönemde asgari ücrette vergi, kesinti ve enflasyon nedeniyle yaşanan toplam kayıp 96 bin 80 TL oldu.