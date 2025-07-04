DİSK-AR raporu yayımlandı: Maaşların enflasyon karşısındaki kaybı 218,3 milyar TL oldu!

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR) tarafından aylık olarak hazırlanan Ücret Kayıpları İzleme Raporu'nun haziran ayı verileri yayımlandı.

Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran 2025’te yaşanan birikimli kayıpların ele alındığı raporda, işçi ücretleri, memur maaşları ve emekli aylıklarında yarattığı toplam kayıp hesaplandı.

Rapora göre, TÜİK tarafından açıklanan yüzde 16,67’lik altı aylık resmi enflasyonun 2025’in ilk altı ayında enflasyonun emek gelirlerine (ücret, maaş ve aylık) toplam faturası en az 218 milyar 334 milyon TL oldu.

İşçinin kaybı 125,3 milyar TL

2025’te altı aylık resmi enflasyonun işçi ücretlerinde yarattığı kayıp 125,3 milyar TL olarak hesaplanırken memur maaşlarındaki kayıp 41,8 milyar TL, emekli aylıklarındaki kayıp ise 51,3 milyar TL olarak tahmin edildi.

Böylece emek gelirlerindeki altı aylık toplam kayıp en az 218,3 milyar TL olarak hesaplandı.

İşçi başına ortalama kayıp 6 bin 485 TL

Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran 2025’te altı aylık resmi enflasyonun kişi başına ortalama kaybı ise 5 bin 544 TL oldu.

Yaşanan kaybın işçi başına yarattığı ortalama kayıp 6 bin 485 TL olarak hesaplanırken, memur maaşlarındaki kişi başına ortalama kayıp 10 bin 445 TL ve emekli aylıklarındaki kişi başına kayıp ise 3 bin 193 TL olarak tahmin edildi.

Asgari ücret 6 ayda 3 bin 685 lira eridi

Rapora göre, 22 bin 105 TL olan net asgari ücretin haziran ayında yaşadığı 6 aylık kayıp 3 bin 685 TL oldu.

Haziran 2025’te enflasyon kaybı en düşük emekli aylığında 2 bin 412 TL olurken, en düşük memur maaşındaki kayıp 9 bin 130 TL oldu.

Asgari ücretin bir buçuk katı brüt ücret (neti 29.743 TL) alan bir işçinin enflasyon kaybı 4 bin 958 TL olurken, asgari ücretin iki katı düzeyinde brüt ücreti (neti 38 bin 486 TL) olan bir işçinin enflasyon kaybı 6 bin 416 TL ve asgari ücretin 2,5 katı düzeyinde brüt ücreti (neti 47 nin 119 TL civarı) olan bir işçinin enflasyon kaybı 7 bin 855 TL oldu.