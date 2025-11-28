DİSK-AR’dan ‘işsizlik’ hesabı: 12 milyonu aştı

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR), ekim ayında geniş tanımlı işsiz sayısının 12 milyonu aştığını kaydetti. Raporda geniş tanımlı işsiz sayısının iki yılda 3,9 milyon arttığı belirtildi.

DİSK-AR tarafından yayımlanan raporda, bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan işsizlik verilerine değinilirken konfederasyonun hesapladığı geniş tanımlı işsizlik verileri de açıklandı.

DİSK-AR raporda şu ifadelere yer verdi:

"Mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 8,5 mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsizlik oranı (âtıl işgücü) ise yüzde 29,6 olarak açıklandı. TÜİK’e göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde dar tanımlı işsiz sayısı (mevsim etkisinden arındırılmış) 2025 Ekim ayında 3 milyon 33 bin oldu.

DİSK-AR tarafından hesaplanan geniş tanımlı işsiz sayısı ise 12 milyon 66 bin oldu. Geniş tanımlı işsizlik ile dar tanımlı işsizlik arasında uçurum artıyor."

'Geniş tanımlı işsizlik tırmandı'

TÜİK verilerine göre, Ekim 2023’te 3 milyon 962 bin olan dar tanımlı işsiz sayısının Ekim 2024’te 3 milyon 142 bin ve Ekim 2025’te 3 milyon 33 bin olduğu belirtilen raporda "İşsizlik her ne kadar azalıyor gibi görünse de geniş tanımlı işsizlik bu dönemde de tırmandı" denildi.

Raporda, geniş tanımlı işsiz sayısının Ekim 2023’te 8 milyon 215 bin iken Ekim 2024’te 11 milyon 453 bine ve Ekim 2025’te 12 milyon 66 bine yükseldiği kaydedildi.

Geniş tanımlı işsiz sayısı iki yılda 3,9 milyon arttı

DİSK-AR, Ekim 2023’te yüzde 8,5 olan dar tanımlı işsizlik oranının Ekim 2024’te yüzde 8,8 ve Ekim 2025’te yüzde 8,5 olarak açıklansa da geniş tanımlı işsizlikte artışın hızlandığını belirtti.

Rapora göre; Ekim 2023’te yüzde 21,5 olan geniş tanımlı işsizlik oranı Ekim 2025’te yüzde 29,6’ya yükseldi.

Geniş tanımlı işsiz sayısında iki yıllık artış 3,9 milyon ve bir yıllık artış ise 726 bin oldu.