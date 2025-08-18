DİSK, asgari ücret için eylülde eyleme başlayacak
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK)eylül ayında 'onurlu bir asgari ücret' için eylemler düzenleyeceklerini duyurdu.
DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün ve Yönetim Kurulu Üyesi Şükret Sevgener ile birlikte bir basın mensubunu ziyaret ederek, önümüzdeki dönemde yürütecekleri çalışmaları anlattı.
Çerkezoğlu, asgari ücret için eylemleri yaygınlaştıracaklarını ve iş yaşamındaki haksızlıklara karşı yeni yöntemlerle örgütlenme seferberliği başlatacaklarını duyurdu.
Çerkezoğlu, "gelirde adalet, vergide adalet, ülkede adalet" sloganıyla yürüttükleri kampanya kapsamında, sendikalı olma çağrısında bulunacaklarını belirtti.