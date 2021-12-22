DİSK: Düzenleme ülkenin geleceğini ipotek altına alan bir maceradır

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, ‘Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat’ düzenlemesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Çerkezoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat düzenlemesi, ülkenin geleceğini ipotek altına alan bir maceradır. Döviz kurunun ne kadar yükseleceği, bu mevduatların toplam faturası belirsizdir. Türkiye’nin 80 milyon yurttaşı, sayısı birkaç yüz bin olan zenginlere borçlandırılmaktadır. “Ekonomik kurtuluş savaşı” sloganları atılırken ülkenin geleceği dolara, euroya endekslenmiştir.

Eğer bu ülkenin kaynağı varsa birkaç yüz bin zengini daha zengin etmek için değil, halk için kullanılmalıdır. Kaynaklar, 'Geçinmek istiyoruz' diyen işçileri, emekçileri, emeklileri, emekli bile olamayan EYT’lileri, işsizleri, küçük esnafı, çiftçileri ve dar gelirlileri korumak için kullanılmalıdır. Demek ki kaynak var. Ve o kaynaklar zengini zengin etmek için değil sosyal politikalar için kullanılmalıdır.

İşçilerin vergi yükü azaltılsın. Faturalar hafifletilsin. Gıda ucuzlasın. Emekli aylıkları asgari ücret düzeyine çıkarılsın. Tüm maaş ve ücretler asgari ücret artış oranı kadar artırılsın. Emeklilikte yaşa takılanların emeklilik hakkı verilsin.

Ekonomik kara kışa girerken halkın devletten beklentisi, az sayıdaki servet ve sermaye sahibinin döviz gelirlerini ve faiz gelirlerini güvence altına alması değildir. Halkın devletten beklentisi, kendi yaşamını, geçimini güvence altına almasıdır. Kimse, ama kimse 'kaynak yok' diye halkın aklıyla dalga geçmesin, istendiğinde kaynak bulunduğunu biliyoruz."