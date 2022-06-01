DİSK: Emek küçüldü, sermaye büyüdü

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Araştırma Merkezi'nin Dönemsel Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSHY) Birinci Çeyrek Ocak-Mart 2022” sonuçlarına ilişkin hazırladığı araştırma bülteni yayınlandı.

Açıklama şu şekilde: "TÜİK, 'Dönemsel Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSHY) 1. Çeyrek Ocak-Mart 2022' sonuçlarını 31 Mayıs 2022'de açıkladı.

TÜİK'e göre GSYH, enflasyondan arındırılmış, zincirlenmiş hacim endeksi olarak 2022 yılı birinci çeyrek ilk tahminine göre bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,3 arttı. Emeğin GSYH içindeki payı yüzde 31,5'e düşerken, sermayenin payı yüzde 47,6'ya çıktı.

Gayrisafi yurt içi hasıla (gelir yöntemiyle cari fiyatlarla) 2022 1'inci çeyrekte (Ocak-Mart, 2022) bir önceki yılın aynı dönemine göre (enflasyondan arındırılmamış olarak) yüzde 79,5 oranında arttı. Aynı dönemde işgücü ödemeleri yüzde 59,7 artarken, net işletme artığı yüzde 88 oranında arttı.

2020 yılını 100 kabul ettiğimizde GSYH (cari fiyatlarla) 100'den 232'ye çıkarken, emek gelirleri 100'den 184'e çıktı. Böylece iki yılda toplam emek gelirleri parasal olarak yüzde 84,1 oranında artmış oldu. Aynı dönemde sermaye gelirleri ise 100'den 261'e yükselerek yüzde 161 oranında arttı. Sermaye gelirleri parasal olarak emeğin iki katı kadar artmış oldu.

2021 ve 2022 yıllarında üst üste emek geliri ortalama GSYH büyümesinin oldukça altında kalırken sermaye geliri ortalama GSYH büyümesinin çok üzerinde arttı. Bu durum gelirin sınıfsal dağılımını kötüleştirdi.

Öte yandan COVID-19 salgınının bölüşüm ilişkilerini kötüleştirdiğini söylemek mümkündür. GSYH'den emeğin ve sermayenin aldığı pay 2020'den bu yana açılma eğilimi gösteriyor."