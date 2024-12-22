DİSK: En düşük emekli maaşı asgari ücret seviyesine çekilmeli

Asgari ücret zammı için geri sayım başlarken, 2025'te emekli aylıklarının ne kadar olacağına yönelik tartışmalar sürüyor. Türkiye genelinde eş zamanlı açıklama yapan DİSK Emekli-Sen üyeleri de "Geçinemiyoruz artık yeter" diyerek en düşük emekli aylığının asgari ücret sınırına çekilmesi ve emekli aylıklarına asgari ücret zammı oranında zam yapılması için çağrıda bulundu.

'En düşük emekli maaşı asgari ücret seviyesine çekilmeli'

Emekliler adına açıklamayı, DİSK Emekli Sen Ege Bölge Temsilcisi Sabahattin Yeşiltepe yaptı.

Yapılan ortak basın açıklamasını okuyan Yeşiltepe, asgari ücret görüşmelerinde anlaşma sağlanamadığı hatırlatarak şunları söyledi:

“Asgari ücretin açlık sınırı altında kaldığı Türkiye’de, emekli aylıkları asgari ücretin dahi çok altında belirlenecektir. Ve emeklilerden açlık sınırının yarısını geçmeyen aylıklarıyla barınmaları, doktora gitmeleri, mutfak alışverişlerini karşılamaları ve faturalarını ödemeleri beklenecektir.

Açlık sınırı altında asgari ücret dayatmalarına alışmayacağız. Asgari ücretin altında emekli aylığı dayatmalarına alışmayacağız. Dolaylı, dolaysız vergilerle alın terimizin sermayeye peşkeş çekilmesine alışmayacağız.

Emekliler 2025'de de açlık sınırının yarısı kadar aylık alacak

Açlık sınırının 21 bin liraya ulaştığı; yoksulluk sınırının 72 bin lirayı aştığı bugünlerde en düşük emekli aylığı hazine yardımı ile 12 bin 500 liraya tamamlanıyor. Bunun anlamı enflasyon oranlarındaki zamlardan sonra dahi 12 bin 500 liranın altında aylık alan milyonlarca emeklinin aynı miktarda ve dolaylarında emekli aylıklarına mahkûm edilecek olmasıdır. Bir başka deyişle, emekliler, 2025 yılında dahi 2024 yılının açlık sınırının neredeyse yarısı kadar aylık almaya devam edecektir.

Emeklilerin talepleri açıktır. Asgari ücret, yoksulluk sınırı dikkate alınarak belirlenmelidir. Asgari ücret bir hanede iki çalışan olduğu varsayımıyla, en az yoksulluk sınırının yarısı civarında olmalıdır. En düşük emekli maaşı asgari ücret seviyesine çekilmelidir."