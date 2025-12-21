DİSK 'gelirde adalet' için Ankara'ya yürüyor

İkinci toplantısını gerçekleştiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu ekonomik verileri masaya yatırırken, işçi tarafını temsil eden TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ bu toplantıya da katılmadı. İşçi kesimi komisyonun adil olmadığınıs savunurken, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) da gelirde adalet için Ankara’ya yürüyüşe geçti.

3 gün sürecek yürüyüş öncesi açıklamalarda bulunan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu gelirde ve vergide adalet istediklerini vurgulayarak, "Bu yürüyüş, milyonların sesini, milyonların taleplerini Ankara’ya taşıma yürüyüşüdür. İşçilerin, emekçilerin, bu ülkenin tüm değerlerini ve güzelliklerini üretenlerin, bu ülkenin geleceğini kuranların onur yürüyüşüdür" ddedi.

Çerkezoğlu, "Ürettiğimiz değerden hak ettiğimiz payı alamıyoruz. Çalışarak üretilen toplam değer 85 milyon insanı insanca yaşatmaya yeter. Yeter ki adaletli bölüşelim. Gelirde adalet istiyoruz. Vergide adalet istiyoruz. Ülkede adalet istiyoruz" diye konuştu.

"Açlık sınırı 30 bin lirayı aştı, yoksulluk sınırı 90 bin liraya dayandı"

Milyonlarca emeklinin asgari ücrete bile hasret bırakıldığını, 22 bin 104 lira olan asgari ücrette de alım gücünün 6 bin liradan fazla eridiğini belirten Çerkezoğlu, "Açlık sınırı 30 bin lirayı aşmış, yoksulluk sınırı 90 bin liraya dayanmıştır. Böylesi bir tabloda 2026 asgari ücreti konuşulurken, hedeflenen ama hiçbir zaman tutmayan yüzde 20–25’lik enflasyon oranlarının temel alınması, milyonları açlığa ve yoksulluğa mahkum etmek demektir" ifadelerini kullandı.