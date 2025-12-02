“Enflasyon tek haneye düşe­ne kadar asgari ücret yılda iki kez güncellenmelidir” talebini dile getiren Çerkezoğlu, bek­lenen enflasyona göre yapılan ücret zamları yüzünden asga­ri ücretlinin enflasyona ezdiril­diğini ifade etti. Yıl içinde ka­yıpların sürdüğünü kaydeden Çerkezoğlu, “Türkiye’de işçile­rin yarısı asgari ücretli, asgari ücret ise 22 bin 104 lira. Bu yıl asgari ücretin enflasyon karşı­sında 10 aylık kaybı 6 bin 322 liraya ulaştı. 2025 yılı resmi enflasyonu yıl sonunda yüzde 33,8 olarak gerçekleşirse asgari ücretteki kayıp 7 bin 471 TL’ye yükselecek. Asgari ücretle ça­lışanın 2025 yılı boyunca yaşa­nan kaybı ise 50 bin TL’yi aşmış olacak. Yani satın alma gücü olarak 14 bin liralara gerilemiş bir asgari ücret üzerinden 2026 asgari ücretini konuşuyor ola­cağız. 2026 asgari ücreti belir­lenirken bu kayıpların gideril­mesi şarttır” mesajı verdi.

DİSK’in reel hesabına göre 41,5 bin TL olmalı

Toplantıda Çerkezoğlu’na asgari ücretin ne kadar olma­sı gerektiği soruldu. Fakat Baş­kan Çerkezoğlu bir tutar belirt­mekten ziyade ilkesel olarak öne sürdükleri şartlar çerçeve­sinde bir belirleme yapılmasını önerdi. Buna göre, yıl sonunda reel alım gücü 14 bin liraya ge­rileyecek asgari ücretin 2025 başındaki alım gücü seviyesine ulaşması için yüzde 57,8 artış yapılması gerekiyor. 2026’da Merkez Bankası’nın enflasyon tahmininin üst noktası olan yüzde 19 esas alındığında alım gücünün korunması için gere­ken artış tutarı yüzde 87,8’i bu­luyor. Bu da asgari ücretin en az 41,5 bin TL olması demek.

Gelir vergisi dilimi yükseltilmeli

Öte yandan düzenlenen ba­sın toplantısında 2012’de orta­lama ücret, asgari ücretin 2,25 katı iken 2022’de 1,56 katına ge­rilediğini açıklayan Çerkezoğ­lu, “Tüm özel sektör işçilerinin yüzde 53,2’si asgari ücretin al­tı ve yüzde 10 fazlası arasında ücretler almaktadır. Asgari üc­retin yüzde 5 fazlası ve altında çalışanlar tüm özel sektör çalı­şanlarının yüzde 49,6’sını oluş­turmaktadır. ; 1974’te kişi başı­na GSYH’nin yüzde 80,6’sı dü­zeyinde olan brüt asgari ücret, 2025’te kişi başına gelirin yüz­de 43,6’sına düştü” dedi. Çerke­zoğlu, ücretlilerin vergi adalet­sizliğine uğradığını belirterek şu talepleri sıraladı:

* Gelir vergisi tarife dilimle­ri, asgari ücret artışından az ol­mamak üzere artırılmalı; asga­ri ücret sonrası ilk vergi dilimi­ne uygulanan oran yüzde 10’a düşürülmeli;

* Asgari ücret vergi istisnası vergiden değil matrahtan indi­rim yoluyla uygulanarak asgari ücretin bu istisnadan gerektiği gibi faydalanması sağlanmalı;

* 2008’den beri işverenlere sağlanan SGK prim desteği iş­çilere de sağlanmalı ve çağdışı damga vergisi kaldırılmalıdır.