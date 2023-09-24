DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu: Emeklilerin bir saat bekleyecek tahammülü kalmadı

DİSK tarafından, çeşitli STK ve sendika temsilcilerinin katılımıyla İstanbul'un Kartal ilçesinde emekliler buluşması gerçekleştirildi.

Kartal Meydanı'ndaki etkinliğe katılanlar, emekli maaşlarının yükseltilmesine yönelik taleplerini dile getiren sloganlar atıp çeşitli dövizler taşıdı.

Burada konuşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, emeklilerin bayramdan bayrama hatırlanmaması gerektiğini belirterek, tüm emeklilere insanca yaşayabilecekleri seviyede maaş verilmesi gerektiğini söyledi.

'1 lira bile artış olmadı'

Temmuz ayındaki maaş artışlarında milyonlarca emeklinin 1 lira bile ücret artışı almadığını savunan Çerkezoğlu, "Bir ülke için emekliler asla maliyet değildir, yük değildir. Emeklisini nasıl yaşatıyorsa bir ülke, gençlerine de o geleceği vadetmektedir." diye konuştu.

Çerkezoğlu, açıklanan Orta Vadeli Program'da emeklilerin düşünülmediğini, SGK'nin özelleştirilmesinin ve kıdem tazminatının kaldırılmasının planlandığını ifade ederek, kıdem tazminatı defterinin bir daha açılmamak üzere kapatılmasını istediklerini kaydetti.

'Bekleyecek tahammül kalmadı'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla emekli maaşlarıyla ilgili çalışmalara başlandığına yönelik haberlere dikkati çeken Çerkezoğlu, "Emeklilerin bir gün bile, bir saat bile bekleyecek tahammülü kalmadı." dedi.