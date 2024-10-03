DİSK'ten çarpıcı analiz: Dar gelirli gıda enflasyonunu daha şiddetli hissediyor!

TÜİK'in enflasyon verilerini eylülde 2,97, yıllık bazda ise yüzde 49,38 olarak duyurdu.TÜİK verilerine göre; eylül ayında en yüksek artış yüzde 97,8 ile konutta oldu. İkinci en yüksek fiyat artışı yüzde 93,5'le eğitimde, üçüncü en yüksek artış ise yüzde 65,41 ile lokanta ve otellerde oldu.

TÜİK verilerinin ardından DİSK, enflasyona ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme yayımladı. Gıda enflasyonun yüzde 43,7 olarak açıkladığını belirten DİSK, dar gelirlinin yaşadığı gıda enflasyonunun ise yüzde 78 olduğunu bildirdi.

Toplumsal sınıflar arasındaki makasın giderek açıldığını ifade eden DİSK, 2003’ten bu yana ortalama fiyatların 21 kat, gıda fiyatlarının ise 31 kat arttığını belirtti.

Emeklinin gıda enflasyonu yüzde 60,3

Açıklanan enflasyonla hissedilen enflasyonun çok farklı olduğu belirtilen değerlendirmede, emeklilerin gıda enflasyonu yüzde 60,3 olarak hesaplandı. Üçüncü yüzde 20’lik gelir grubunun gıda enflasyonu yüzde 48,8 olurken, düşük gelirli ikinci yüzde 20’lik grubun gıda enflasyonu yüzde 61,1 ve en yoksul yüzde 20’lik gelir grubun gıda enflasyonu ise yüzde 77,7 olarak gerçekleşti.

Yüksek gelir grubunun gıda enflasyonunu daha düşük hissettiği belirtilirken, en yüksek gelir grubunun gıda enflasyonu yüzde 30,8 olarak hesaplandı. Böylece en yoksul gelir grubu ile en yüksek gelir grubunun gıda enflasyonu arasında makas iyice açıldı.

TÜİK'in, aylık Tüketici Eğilim Anketi gerçekleştirdiğini söyleyen DİSK, buna rağmen “hissedilen/algılanan enflasyon”un açıklanmamasına tepki gösterdi.

Makas giderek açılıyor

TÜFE ve gıda fiyatları endeksinin artmaya devam ettiğini bildiren DİSK, değerlendirmesinde, "2005 Ağustos’ta 118 olan TÜFE endeksi, Ağustos 2024’te 2526’ya yükseldi. 2005 Ağustos’ta 110 olan gıda fiyatları endeksi ise 2024 Ağustos’ta 3458’e yükseldi. Ağustos 2005’te yüzde 7,9 olan yıllık enflasyon oranı Ağustos 2024’te yüzde 49,3 oldu. 2005’te yüzde 4,3 olan yıllık gıda enflasyonu ise Ağustos 2024’te yüzde 43,7’ye yükseldi." ifadelerini kullandı.

Son yıllarda gıda enflasyonu ile genel enflasyon arasındaki farkın açıldığını belirten DİSK, Ağustos 2005’te TÜFE’yle paralel seyreden gıda fiyatları endeksinin Ağustos 2024’te TÜFE’nin 932 puan üstüne çıktığını açıkladı.