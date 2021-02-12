DİSK'ten işsizlik raporu: İşsiz sayısı 10 milyon 382 bin

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı araştırma birimi DİSK-AR tarafından hazırlanan "İşsizlik ve İstihdamın Görünümü Raporu" yayımlandı. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, sosyal medya hesabından araştırma sonuçlarını paylaşırken, "İşsizlik oranı bir yılda yüzde 20,1'den yüzde 28,8'e yükseldi. İstihdam depremi sürüyor!" dedi.

"İşsizlik roket gibi" tanımlaması yapılan DİSK-AR'ın raporuna göre, son bir yıldaki geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 28,87'ye yükseldi. İşsiz sayısı ise 10 milyon 382 bine çıktı. Kadın işsizliği (geniş) yüzde 37,7 seviyesinde gerçekleşti.

DİSK'in araştırmasına göre geniş tanımlı işsizler arasında gençler başı çekti. Genç işsizliği yüzde 43,5'e çıktı. Ümidini kaybeden işsiz sayısı ise 1 milyon 674 bin seviyesinde. COVID-19 nedeniyle aylık ortalama iş kaybı 4,4 milyon düzeyinde gerçekleşti.

"TÜİK'in verileri gerçek tabloyu yansıtmıyor"

DİSK'in raporunda, TÜİK'in "gerçeği yansıtmadığı" ifade edilen işsizlikle ilgili şubat ayı açıklamasına ilişkin şu değerlendirme yapıldı:

"TÜİK Kasım 2020 Hanehalkı İşgücü Araştırması (HİA) sonuçlarını 10 Şubat 2021’de açıkladı. Kasım 2020 verileri salgının en yoğun geçtiği nisan ve mayıs aylarından sonra kısmi bir gerilemenin görüldüğü ve ekonominin açıldığı dönemi yansıtıyor. Ancak istihdam ve işsizlikteki vahim tablo sürüyor.

TÜİK’e göre dar işsizlik oranı (standart işsizlik oranı) 0,4 puanlık azalış ile yüzde 12,9 seviyesinde gerçekleşti. Yine TÜİK’e göre Türkiye genelinde işsiz sayısı 2020 Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 303 bin kişi azalarak 4 milyon 5 bin kişi oldu. TÜİK açıkladığı dar tanımlı işsizlik oranı ve işsiz sayısı ile COVID-19’un istihdam üzerinde yarattığı tahribatı yansıtmıyor, tersine saklıyor. Nisan 2020’den bu yana uygulanan işten çıkarma yasağı nedeniyle TÜİK’in dar tanımlı/standart işsizlik verileri iş gücü piyasalarındaki gerçek tabloyu yansıtmıyor. TÜİK’in verileri perdelenmiş verilerdir.

TÜİK’in Kasım 2020 dönemine ait sonuçlarında yer alan dar tanımlı (resmî) işsizlik oranı ve işsiz sayısı COVID-19 döneminde yaşanan istihdam ve iş kaybını yansıtmayan ve tamamen TÜİK’in işsizlik hesaplama tekniğinin yetersizliğinden kaynaklanan bir sonuçtur."