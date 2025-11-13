Disney kârı beklentileri aştı! 2026'da temettü yüzde 50 artacak

Walt Disney, eylül sonunda tamamlanan mali yılının dördüncü çeyreğinde beklentilerin üzerinde kâr açıklamasının ardından 2026 mali yılı için önemli bir dağıtım planı duyurdu. Şirket, temettü miktarını yüzde 50 artırmayı ve hisse geri alım programını iki katına çıkararak 7 milyar dolara yükseltmeyi planlıyor.

Beklentileri 6 sent aştı

Disney, çeyrek dönemde hisse başına düzeltilmiş 1,11 dolar kâr açıkladı. Bu rakam yıllık bazda yüzde 3 gerilemeye işaret etse de analist beklentilerini 6 sent aştı. Buna rağmen toplam gelir 22,5 milyar dolar ile 22,75 milyar dolarlık piyasa tahmininin altında kaldı. Sonuçların ardından şirket hisseleri piyasa öncesi işlemlerde yaklaşık yüzde 3 değer kaybetti.

Şirketin tema parkları birimi çeyrekte güçlü performans sergiledi. ABD'de kruvaziyer operasyonlarının genişlemesi ve Disneyland Paris'teki büyümenin etkisiyle birimin faaliyet kârı yıllık bazda yüzde 13 artarak 1,88 milyar dolara çıktı. Disney, artışın bir bölümünün kruvaziyer gemilerindeki "yolcu günlerindeki artış"tan kaynaklandığını belirtti.

12,5 milyon yeni abone

Yayıncılık tarafında ise Disney+ ve Hulu önemli bir ivme yakaladı. Çeyrek boyunca toplam 12,5 milyon yeni abone kazanan platformların toplam abone sayısı 196 milyona ulaştı. Yayın biriminin faaliyet kârı da yüzde 39 artarak 352 milyon dolara yükseldi.

Öte yandan geleneksel televizyon bölümünde zayıflama sürdü. Birimin faaliyet kârı yüzde 21 düşerek 391 milyon dolara geriledi.

Disney, 2026 ve 2027 mali yılları için "çift haneli düzeltilmiş hisse başı kâr artışı" beklentisini bir kez daha teyit etti.