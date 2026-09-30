Disney’de yeni kesinti dalgası: Bu kez teknoloji ve insan kaynakları vuruldu

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

The Walt Disney Company, 2026’daki ikinci büyük işten çıkarma dalgasını başlattı. Yeni kesintilerin birkaç yüz çalışanı etkilemesi beklenirken bu kez teknoloji ve insan kaynakları birimleri küçülmenin merkezinde bulunuyor.

Yeni karar, Disney’in yalnızca birkaç ay önce yaklaşık 1000 kişiyi kapsayan geniş çaplı bir yeniden yapılanmaya gitmesinin ardından geldi.

Bu kez teknoloji ve insan kaynakları hedefte

Yeni işten çıkarma turunun özellikle teknoloji ve insan kaynakları ekiplerinde yoğunlaştığı belirtiliyor.

Kesintilerin tam sayısı açıklanmazken birkaç yüz çalışanın etkileneceği bildirildi. Böylece Disney’de 2026 boyunca devam eden organizasyon değişikliklerine yeni bir halka eklenmiş oldu.

Şirketin farklı bölümlerinde son yıllarda tekrarlanan küçülmeler, eğlence sektöründeki maliyet baskısı ve dijital dönüşümle birlikte organizasyon yapısının yeniden şekillendiğini gösteriyor.

Disney’in bu yılki ilk büyük küçülme dalgası nisan ayında gündeme gelmişti. Yaklaşık 1000 çalışanı kapsayan o turda pazarlama, stüdyo, televizyon, ESPN, ürün, teknoloji ve kurumsal birimlerde pozisyonlar azaltılmıştı.

Yeni kesintinin teknoloji tarafında yeniden yoğunlaşması, şirketin bu bölümdeki yapılanmasını henüz tamamlamadığını gösteriyor.

Disney’deki küçülme süreci 2026 ile de sınırlı değil. Şirket 2023 yılında Bob Iger yönetiminde yaklaşık 7 bin pozisyonu kaldırmış ve yıllık maliyetlerini milyarlarca dolar azaltmayı hedefleyen kapsamlı bir yeniden yapılanma programı uygulamıştı.

Sonraki yıllarda farklı bölümlerde daha sınırlı işten çıkarma turları devam etti. 2026’daki yeni kesintiler de Disney’in daha düşük maliyetli ve daha yalın bir organizasyon kurma çabasının sürdüğüne işaret ediyor.

Teknoloji yönetimi değişiyor, yapay zekâ gündemde

İşten çıkarma kararının dikkat çekici yönlerinden biri, Disney’in teknoloji yönetiminde aynı dönemde önemli değişikliklere gitmesi.

Şirket, 18 Eylül’de Character.AI CEO’su Karandeep Anand’ı yeni oluşturulan Teknolojiden Sorumlu Başkanlık görevine getirdiğini açıkladı.

Anand’ın 2 Ekim’de göreve başlaması planlanıyor. Yeni yönetici doğrudan Disney CEO’su Josh D’Amaro’ya bağlı çalışacak.

Disney, atamayı şirketin teknoloji stratejisini güçlendirecek ve yapay zekâ dahil yeni teknolojilerin kullanımını hızlandıracak bir adım olarak duyurmuştu.

Disney’in yeni teknoloji yapılanması, medya sektöründe yapay zekânın giderek daha fazla kullanılmaya başlandığı bir döneme denk geliyor.

Şirket yapay zekâyı içerik üretiminden tüketici hizmetlerine, teknoloji altyapısından operasyonel süreçlere kadar farklı alanlarda değerlendirmeye hazırlanıyor.

Ancak mevcut bilgiler, birkaç yüz kişilik son işten çıkarma kararının doğrudan yapay zekâ nedeniyle alındığını göstermiyor. Kesintiler daha geniş kapsamlı organizasyon ve maliyet düzenlemelerinin parçası olarak değerlendiriliyor.

Bu nedenle yeni işten çıkarma dalgasını doğrudan “yapay zekâ çalışanların yerini aldı” şeklinde okumak mümkün değil. Buna karşılık teknoloji yönetiminin yeniden şekillenmesi ile teknoloji birimlerindeki personel kesintilerinin aynı döneme denk gelmesi, şirketin bu alandaki yapılanmasının değişmeye devam ettiğini ortaya koyuyor.

Dijital yayın rekabeti ve maliyet baskısı sürüyor

Disney’in faaliyet gösterdiği medya ve eğlence sektöründe rekabet son yıllarda önemli ölçüde arttı.

Geleneksel televizyon izleyicisinin azalması, yüksek içerik maliyetleri ve Netflix, Amazon ile diğer dijital yayın platformlarının yarattığı rekabet büyük medya şirketlerini maliyet yapılarını yeniden gözden geçirmeye zorluyor.

Disney de Disney+ ve Hulu başta olmak üzere dijital yayın tarafında gelirlerini artırmaya çalışırken aynı zamanda harcamaları kontrol altında tutmaya çalışıyor.

Şirket yalnız çalışan sayısını azaltmıyor; dijital yayın gelirlerini artırmak için fiyat tarafında da yeni adımlar atıyor.

Disney kısa süre önce Disney+ ve Hulu abonelik ücretlerinde yeni artışlar planladı.

Böylece şirketin 2026 stratejisinde iki farklı hareket aynı anda görülüyor: gelir tarafında fiyat artışları, gider tarafında ise yeniden yapılanma ve çalışan azaltımı.

Yeni kesinti dalgası, Disney’in büyüme yatırımlarını sürdürürken organizasyon maliyetlerini aşağı çekme arayışının henüz sona ermediğini gösteriyor.