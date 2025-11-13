Disney–YouTube TV krizi büyüyor! Haftalık kayıp: 30 milyon dolar

Disney ile YouTube TV arasında devam eden taşıma anlaşmazlığı büyüyor. ABC ve ESPN kanallarının 13 gündür YouTube TV’de erişilemez olması, iki taraf arasındaki krizin derinleştiğini gösteriyor.

Morgan Stanley, Disney’in bu karartma nedeniyle haftada yaklaşık 30 milyon dolar kaybettiğini açıkladı.

Morgan Stanley’in analizine göre 14 günlük karartma 60 milyon dolarlık gelir kaybına eşdeğer. Bu da Disney’in günlük yaklaşık 4,3 milyon dolar kaybettiği anlamına geliyor.

Kurum, YouTube TV’nin ABD’nin en büyük üçüncü çoklu kanal sağlayıcısı olduğuna dikkat çekerek, krizin Disney’in hisse başı kârını haftalık 0,02 dolar aşağı çekebileceğini belirtti.

20 dolarlık telafi kredisi

Yayın kesintisi sürerken YouTube TV, müşterilerine 20 dolarlık kredi verileceğini duyurdu. Şirket X hesabından yaptığı açıklamada, Disney ile “adil ödeme koşulları” için müzakere ettiklerini ancak kullanıcıların yaşadığı kesinti nedeniyle telafi sunma kararı aldıklarını belirtti.

"Ayrıcalıklı şartlar talep ediyorlar"

Google’ın çatı şirketi Alphabet’e bağlı YouTube TV, önümüzdeki günlerde abonelere kredi kullanım talimatlarının e-posta ile gönderileceğini açıkladı.

Disney Entertainment eş başkanları Dana Walden ve Alan Bergman ile ESPN Başkanı Jimmy Pitaro, çalışanlara gönderdikleri notta, YouTube TV’nin “piyasa koşullarının altında ayrıcalıklı şartlar talep ettiğini” ifade etti.

Geçen hafta seçim günü yayınları için ABC’nin geçici olarak geri getirilmesi görüşülse de iki taraf anlaşmaya varamadı.

Devam eden kriz, YouTube TV abonelerinin ESPN ve ABC’deki tüm spor yayınlarına erişimini de engelliyor.

Morgan Stanley, tarafların bu hafta anlaşma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtse de anlaşmazlığın Disney’e her geçen gün milyonlarca dolar kaybettirmeye devam ettiği görülüyor.