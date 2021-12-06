DİŞSİAD Başkanı Uçar: İhracatçı firmalar acil SGK ve vergi desteği bekliyor

Hammadde ve navlun fiyatlarındaki artış ile döviz kurundaki yukarı yönlü dalgalanma sanayicinin önünü görememesine engel olurken Diş Malzemeleri Sanayici ve İş Adamları Derneği (DİŞSİAD) Başkanı Erkan Uçar, ihracatçı firmalara SGK ve verdiği desteği talebinde bulundu.

Tıbbi cihaz sektöründe vadesi geçmiş yaklaşık 5 milyar TL'lik alacaklar nedeniyle üretimin durma noktasına geldiğini söyleyen Uçar, “DİŞSİAD, 220’nin üzerinde üyesiyle ülke ekonomisine ve sektörüne katkıda bulunmayı ilke edinmiş, yerli üretimi ve ihracatı teşvik eden sektörün tek derneğidir. 10. ve 11. Kalkınma Planlarında ilaç ve tıbbi cihaz sektörünün öncelikli ve stratejik sektör olarak kabul görmesine rağmen, firmalar teslim ettikleri cihaz ve malzemelerin karşılığı olan, vadesi geçmiş 5 milyar TL’yi bulan kamu ve üniversite alacakları için mücadele eden sektörün hammadde tedarik edemez, üretim ve ithalat yapamaz hale geldiğini, ara mamul tedariğinde de sıkıntılar yaşandığı için ihracat yapamaz durumda olduğu görülüyor.” diye konuştu.

Firmalar kapılarına kilit vurmaya hazırlanıyor

Son zamanlarda artan döviz, gümrük vergisi ve navlun maliyetleri sebebiyle aynı hacimde üretim, ithalat ya da ticaret yapma imkânının ortadan kalktığını kaydeden Uçar, tüm bu etkenler nedeniyle çok yakın süreçte sektörlerinin ürün temin süreçlerinin sıkıntıya gireceğinden halk sağlığı sorunu yaşanmasının kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

Sektördeki firmaların önemli bir kısmı birer birer kapılarına kilit vurmaya hazırlandıklarına dikkat çeken Uçar, şunları söyledi: “Kamudan tahsilat yapamayan ilaç ve tıbbi cihaz endüstrisinin bu şartlar altında yeni projeler üretmesi mümkün olmayacak ve ciddi anlamda istihdam kaybı da beraberinde gelecektir. Ekonominin çarklarının döndürülmesinde kuşkusuz ki krediler çok yararlı ancak kredi dışında başka desteklerle daha da cazip olacağına inanıyoruz. Bize göre ihracatçı firmalara hem vergi hem SGK desteği mutlaka sağlanmalı. Uzun vadeli olduğu için tercih edilen KGF kredileri faizinin de makul seviyelerde tutulmasını ve KGF kredi faizleri, piyasa faizlerine göre daha makul seviyeye getirildiği taktirde yararlanacak işletme sayısının artacağını, böylelikle ekonominin kılcal damarlarını canlandıracağını düşünmekteyiz. Yerli üretim oranını son 10 yılda yüzde 8'den yüzde 25 seviyelerine çıkaran ağız ve diş sağlığı sektörü olarak, ticari hayatımızı devam ettirebilmemiz ve daha da önemlisi ülkemize ihracat yoluyla döviz getirebilmemiz için sektörün vadesi geçmiş alacaklarının acil olarak ödenmesi konusunda devletimizin yardım elini uzatmasını önemle rica ederiz."