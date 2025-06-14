Beşiktaş Kulübü'nün 2025 yılı 2. olağan divan kurulu toplantısı yapıldı.

İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya, siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyeleri, divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk ile divan kurulu üyeleri katıldı.

Beşiktaş Kulübü'nün borcunun 28 Şubat 2025 tarihi itibarıyla 16 milyar 463 milyon 665 bin 972 lira olduğu duyuruldu.

Siyah-beyazlı kulübün borcu arttı

İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen divan kurulu toplantısında konuşan denetim kurulu üyesi Kerem Akbaş, mali konularla ilgili üyeleri bilgilendirdi.

Akbaş, siyah-beyazlı kulübün borcunun 28 Şubat 2025 tarihi itibarıyla toplam 16 milyar 463 milyon 665 bin 972 lira olduğunu kaydetti.

Bir önceki divan kurulu toplantısında siyah-beyazlı kulübün borcu 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla 15 milyar 65 milyon 312 bin 308 lira olarak açıklanmıştı.