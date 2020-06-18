Diyanet maaşları faizsiz finans kurumları aracılığıyla ödemeye başladı

18 Haziran 2020

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın öncülüğünde faizle mücadele kapsamında personel maaşlarının faizsiz finans kurumları aracılığıyla ödenmesine yönelik çalışma tamamlandı.

Bu kapsamda, ilk etapta kurum maaş ödeme protokolleri sona eren merkez ve bazı taşra teşkilatlarındaki personelin maaşları, faizsiz finans kurumları aracılığıyla ödenmeye başlandı.

İl müftülükleri, halen devam eden kurum maaş ödeme protokollerinin sona ermesinin ardından maaş ve ücretlerin hangi kurum aracılığıyla ödeneceğine karar vermesiyle birlikte 150 bini aşkın din görevlisi maaşlarını faizsiz finans kurumları üzerinden alacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Bilgin, Başkanlığın manevi ve ahlaki konularda topluma rehber olma misyonuna sahip olduğunu belirtti.

Bilgin, faizsiz finans kurumlarının temsilcilerinin de yer aldığı komisyonla iki kez toplantı yapıldığını söyledi.

"Müftülüklerden faizsiz finans kurumlarının tercih edilmesi istendi"

Mehmet Bilgin, bu toplantılarda alınan kararlar sonucunda, geçen yıl kasım ayında il ve ilçe müftülüklerine gönderilen genelgede, kurum maaşlarını ödeme protokolünde faizsiz finans kurumlarının tercih edilmesinin istendiğini hatırlatarak, şunları söyledi:

"Çalışmalar hızlı bir şekilde başladı. 30 Mart'ta faizsiz finans kurumlarına davet mektubu gönderdik. Dört faizsiz finans kurumu davetimize icabet etti. 15 Haziran'da faizsiz finans kurumlarından ilk maaşımızı aldık. Teşkilatımıza, milletimize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum."

İl ve ilçe teşkilatlarımızdan 128'i faizsiz finans kurumlarıyla anlaşma yaptı. Daha önce bankalarla protokol anlaşmaları olan müftülüklerimiz olduğundan dolayı 2021'de tüm anlaşmalar bitecek. Başkanımızın talimatıyla faizsiz finans kurumlarıyla anlaşma yapılması gerektiğini bir yazıyla taşraya göndermiş olduk. İnşallah 1.5 yıl içinde tüm teşkilatlarımız faizsiz finans kurumlarıyla anlaşma yapacaklar."

"Ana temamız, faizsiz sistemi desteklemektir"

Başkanlığın merkez yerleşkesinde bulunan yaklaşık 1750 personelin maaşlarını haziran ayı itibarıyla faizsiz finans kurumu aracılığıyla aldığını belirten Bilgin, şu açıklamayı yaptı:

"Üstlenmiş olduğumuz misyon nedeniyle toplumu din konusunda aydınlatmakla görevli bir kurumuz. Manevi ve ahlaki anlamda topluma rehber olma gibi bir misyonumuz var. Amacımız, faizle mücadele kapsamında faizsiz sistemi desteklemektir. İnşallah çok güzel bir başlangıç olacak. Bu uygulama diğer kurumlar için de örnek teşkil edebilir."

Kaynak: AA