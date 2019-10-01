“Diyarbakır artık siyasetle değil yatırımlarla gündeme gelmeli”

01 Ekim 2019

Mahir SOLMAZ

DİSİAD Başkanı Burç Baysal, Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, OSB Başkan Vekili Mustafa Fidan, DSMMMO Başkanı Mustafa Vural, banka bölge müdürleri ile sanayicilerin yer aldığı heyet son olarak Meya Alüminyum ve Mapple Çikolata fabrikalarını ziyaret etti. DİSİAD Başkanı Baysal, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada sanayici ve işadamları olarak amaçlarının kentin artık siyasetle değil yatırımlarla gündeme gelmesi olduğunu söyledi.

Ülke ekonomisinin parlak bir süreçten geçmediğini ifade eden Baysal şöyle devam etti: “Ama kentimizdeki işverenlerimiz yaşanan olumsuzluklara rağmen inisiyatif almaya, sorumluluk almaya ve istihdam yaratmaya devam etmektedir. Bu ülkenin siyasi aktörleri bu fedakârlığı artık görmelidir. Yaşanan süreçler ve içinden geçtiğimiz koşullar nereye giderse gitsin yaşamı her yönüyle etkiliyor. Adalet ve hukuk reformlarının yanı sıra ekonomik açıdan da bir takım düzenlemeler bir an evvel hayata geçirilmelidir. Hükümeti bu konuda inisiyatif almaya davet ediyoruz. Buradaki oluşumumuz siyasi mekanizmalara örnek olmalıdır” dedi.

3 KITADA 20 ÜLKEYE İHRACAT



Kamuran Azizoğlu’nun işletmecisi olduğu Meya Alüminyum AŞ’nin 3 kıtada 20 ülkeye ihracat yaptığını kaydeden Genel Müdür Aziz Azizoğlu, 2007’de şehir merkezinde 150 metrekarelik bir yerde faaliyete başladığını, kısa sürede Doğu ve Güneydoğu’da ciddi bir pazara ulaştığını söyledi. “Bayiliklerle birlikte 2009’da İstanbul’da iki şube açtık” diyen Azizoğlu, “Önceliğimiz bölgede olmayan bir iş sahasını oluşturarak, istihdama katkı sunmaktı. Bunu da başardık. 2011’de OSB’de yer tahsisinde bulunarak 5 bin metrekarelik bir alanda faaliyetimizi devam ettirdik. İstanbul’daki şubeleri buraya taşıdık. Karacadağ Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle iş sahamızı genişlettik. DİSA Kulp markasıyla ürünlerimizi 3 kıtada 20 ülkeye ihraç etmekteyiz. Amacımız markamızı uluslararası arenada söz sahibi yapmaktır” diye konuştu.

OSB’de 287 firmamız faaliyet yürütüyor

OSB Başkan Vekili Mustafa Fidan, Diyarbakır OSB’de tekstil, gıda, maden, plastik alanı ağırlıklı olmak üzere toplam 287 firmanın faaliyet gösterdiğini ifade ederek, “Bugün OSB’miz eskiye oranla iyi yerde. Şu an içinde bulunduğumuz firmanın kıtaları aşarak birçok ülkeye ihracat yapması bunun bir göstergesi. Talepler oldukça fazla ve şu an 5. Etap çalışmalarımız sürüyor” diye konuştu.

Diyarbakır’a özel teşvikler uygulanmalı

DSMMMO Başkanı Mustafa Vural ise organizeyi yapan DİSİ- AD’a ve başarılı ihracatlara imza atan Meya Alüminyum A.Ş.’ye teşekkür etti. Son yıllarda sanayi alanında büyük başarılara imza atan Gaziantep’i örnek veren Vural, bu kent ile Diyarbakır arasında 36 kat fark olduğunu ifade etti ve kent sanayisinin gelişmesi için özel teşviklerin uygulamaya geçilmesini istedi.

Tarıma dayalı sanayiyi birlikte geliştirelim

Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, Diyarbakır’da ciddi bir tarım potansiyelinin bulunduğunu ancak tarıma dayalı sanayileşmenin yok denecek kadar az olduğunu söyledi. Hollanda’nın yüz ölçümü bakımından bir Konya kadar olduğunu ifade eden Yeşil, “Kendi ilimizin zengin olmasını istiyorsak üretime ağırlık vermemiz gerekiyor. Şu an OSB’mizdeki işletmelerde 7 bin 500 kişi çalışıyor. Yanı başımızda, komşu ildeki bir fabrikada 9 bin çalışan var. Ortak

girişimlerle biz de üretimi artırıp istihdama katkı sunabiliriz. Bu konuda tarım çok ciddi bir fırsat. Verimli arazilerimiz var. Tarım sanayisine ağırlık vermemiz lazım. Hollanda’nın tarım sanayisinde 127 milyon euroluk bir ihracatı var. Yüz ölçümü bir Konya kadar ancak ihracatı oldukça fazla. Tarıma dayalı sanayileşmeyi geliştirmemiz lazım. Bunu ortak projeyle gerçekleştirebiliriz” diye konuştu.

Enerji maliyetleri ciddi sorun

Yeşil’den sonra konuşan Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Meya Alüminyum’un yerli ve milli bir ürün olduğunu ifade ederek, Diyarbakır’da üretilen ürünleri Avrupa pazarına sunduğunu hatırlattı. Ülke genelinde yaşanana ekonomik krize dikkat çeken Kaya, bölge sanayicilerinin bu krizi daha derinden yaşadığını söyledi. Kaya, sanayicinin en büyük gider kaleminin enerji olduğunu ifade ederek, hükümeti bu konuda çalışma yapmaya davet etti.