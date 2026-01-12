Diyarbakır ekonomisi 2026’ya belirsizlikle girdi

Diyarbakır Ticaret ve Sa­nayi Odası (DTSO) tara­fından düzenlenen “2025 Ekonomik Değerlendirme ve 2026 Beklentiler” toplantısın­da DTSO Başkanı Mehmet Kaya, DTSO’nun 26 bini aşkın üyesiyle kentin en güçlü sivil toplum kuru­luşlarından biri olduğunu söyledi. Kaya, odanın temel misyonunun Diyarbakır’ın ekonomik ve top­lumsal gelişimine katkı sunmak olduğunu ifade etti.

“Sınır kapıları açılmalı"

Diyarbakır’ın ithalatı düşük, ih­racatı yüksek; ithalata dayalı de­ğil, imalata dayalı ihracat yapan bir kent olduğunu belirten Ka­ya, konuşmasına şöyle devam et­ti: “İhracatımızın yüzde 50’den fazlası Irak’a, özellikle Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ne yapılmak­tadır. Bunun yanı sıra Suriye’ye ihracatımızda 2025 yılında yüz­de 99’luk bir artış yaşanmıştır. Su­riye’de kalıcı barışın sağlanması ve sınır kapılarının açılması ha­linde, Türkiye’nin Irak’ta yakala­dığı 13 milyar doları aşan ihracat hacmine Suriye’de de kısa süre­de ulaşabileceğimize inanıyoruz. Diyarbakır’da beş Organize Sana­yi Bölgemiz bulunmaktadır. OSB başkanlarımız birazdan kendi bölgeleriyle ilgili detaylı bilgilen­dirme yapacaklardır. Ben kısaca şirket verilerine değinmek istiyo­rum. 2025 yılında ilk kez kapanan şirketlerin, açılan şirketlere ora­nı yüzde 40 seviyelerine ulaşmış­tır. Önceki yıllarda bu oran, şirket dönüşümleri nedeniyle yaklaşık yüzde 20 civarındaydı. Bu durum, yaşadığımız ekonomik krizin de­rinliğini açıkça göstermektedir. Özellikle tekstil sektöründe, ti­carette ve beyaz eşya satıcıların­da ciddi kapanmalar yaşanmıştır. Son beş yıldaki konkordato verile­rine baktığımızda ise 2025 yılında 9 firmamız konkordato ilan etmiş; bu sayı, önceki beş yılın toplamı­nı aşmıştır. Bunun temel neden­leri; finansmana erişimde yaşa­nan zorluklar, yüksek faiz oranla­rı ve ekonomik belirsizliklerdir. Enflasyon düşüş eğiliminde olsa da faizlerin aynı hızda düşmeme­si, 2026 için endişelerimizi artır­maktadır.”

“Firmalar merkezlerine batıya taşıyor”

Bir diğer önemli sorun da firma­larının merkezlerini batı illerine taşıması olduğuna değinen Kaya, “2025 yılında bu sayı 104 firma­ya ulaşmıştır. Bunun iki temel ne­deni vardır: Birincisi, Diyarbakır merkezli firmaların finansmana erişimde bankalar nezdinde deza­vantajlı konumda olmaları; ikin­cisi ise bölge firmalarının batıdaki ihalelerde ayrımcılığa uğradıkla­rını ifade etmeleridir. Sanayi si­cili ve kapasite raporu başvuru­larındaki artış, kentimizin güçlü bir sanayi dinamiğine sahip oldu­ğunu göstermektedir. Tekstil, me­tal, gıda, mobilya, maden, pamuk, çırçır, yem ve plastik sektörleri öne çıkmakta; bu ürünler Diyar­bakır’da üretilerek hem yurt içine hem de yurt dışına ihraç edilmek­tedir” dedi.

Türkiye’de yürütülen çözüm sürecinin önemine dikkat çeken Kaya, “Barış ve demokrasi, ekono­mik kalkınmanın olmazsa olma­zıdır. Kürt sorunu çözülmeden, güvenlikçi politikalar sona erme­den bu bölgede sürdürülebilir bir ekonomik gelişmeden söz etmek mümkün değildir. Geçmiş çözüm sürecinde Diyarbakır’ın ihracatı 400 milyon dolara ulaşmıştı. Bu­gün hâlâ o seviyeyi yakalayabil­miş değiliz. Aynı şekilde Türkiye, 2014 yılında Irak’ın en büyük ti­caret ortağıyken bugün üçüncü sıraya düşmüştür. Güvenlik mer­kezli politikalarla pazar kaybedi­yoruz. Suriye’de çoğulcu, barışçıl bir yönetimin oluşması; Nusaybin ve Ceylanpınar sınır kapılarının açılması hem bölge hem Türkiye ekonomisi için büyük bir fırsat­tır. Ayrıca Diyarbakır Havalima­nı’ndaki uçuş sorunları, sisli hava­larda iniş sistemlerinin yetersiz­liği kentimize yakışmamaktadır. Ulaştırma Bakanlığı’nı bu sorunu acilen çözmeye davet ediyoruz. 2026 hedeflerimiz arasında; Ka­racadağ’da GES Endüstri Bölgesi kurulması, lisanslı depoculuğun hayata geçirilmesi, küçük sanayi sitelerinin kent dışına taşınması, lojistik merkezinin tamamlanma­sı, hızlı tren ve otoyol projelerinin hızlandırılması yer almaktadır” ifadelerini kullandı.

“Yatırımcılar Diyarbakır’a güveniyor”

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mustafa Fidan ise 370 fabrikanın üretim yaptığı OSB’de 23 bin kişinin istihdam edildiğini söyledi. OSB’nin artık yalnızca Diyarbakır’ın değil, bölgenin ekonomik kalkınmasında lokomotif rol üstlenen güçlü bir sanayi merkezi olduğunu belirten Fidan, “5. Etap’ta bulunan 188 parsel için 250 firmadan başvuru aldık. Bu rakam, yatırımcıların Diyarbakır’a ve OSB’mize duyduğu güvenin açık bir göstergesidir. Sanayiciye özel bir banka yapısının oluşturulması, sanayiye özgü, uzun vadeli ve uygun faizli kredi paketlerinin hayata geçirilmesi bir tercih değil, açık bir zorunluluktur. Ülkemizde ve bölgemizde kalıcı barış ortamının güçlenmesi ise yatırım iştahını artıracak, üretimin önünü açacak ve sanayinin daha sağlam temeller üzerinde büyümesini sağlayacaktır. Barış, istikrar ve güven ortamı; sanayi yatırımlarının en güçlü teminatıdır” dedi.