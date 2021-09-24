Diyarbakır, lojistik merkezine kavuşuyor

Mahir SOLMAZ

Diyarbakır’la birlikte bölgenin ekonomi ve ticaretinin gelişmesine önemli katkılar sunması hedeflenen lojistik merkez için 15 Ekim’de ihaleye çıkılıyor. Proje kapsamında, 220 hektar alanda 58 “A+” sınıfı depo inşa edilecek. Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, merkezin hizmete girmesiyle birlikte kentte lojistik maliyetlerinin azalacağını vurguladı. Karacadağ Kalkınma Ajansı Başkanı Hasan Maral da, bu yatırımla Diyarbakır’ın, bölgenin dağıtım üssü olacağını kaydetti. Diyarbakır’ın sanayi ve ticaretinin kalkınmasına büyük destek sağlayacak lojistik merkezinin yapılması için ilk adım atıldı. Yaklaşık 5 bin 400 kişinin istihdam edileceği, 2022 yılının ilk çeyreğinde temeli atılması planlanan lojistik merkezi için 15 Ekim 2021’de ihaleye çıkıyor. Lojistik merkezinde 220 hektar alanda 58 A+ sınıfı depolar inşa edileceğini dile getiren Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, bu yatırımla kentin üretim maliyetlerinde lojistiğin payının düşeceğini belirtti. Üretim maliyetlerinde lojistiğin payının ve öneminin küreselleşen ekonomilerde hızla arttığını belirten Karaloğlu, “Şu an dünya genelinde yaşanmakta olan salgın sürecinde tedarik zincirleri içinde lojistik sektörünün ne kadar kritik bir rolü olduğu daha iyi anlaşıldı. He türlü olumsuz koşullarda bile lojistik hizmetlerin iyi bir şekilde sağlanması gerekiyor. Lojistik altyapısı güçlü ülke ve bölgeler önemli rekabet avantajı yakalıyor” diye konuştu.

Diyarbakır’ın geçmişten bu yana bölgenin en önemli ticaret yolları üzerinde yer aldığını ifade eden Vali Karaloğlu, şunları söyledi: “GAP’ın en önemli uygulama illerinden biri olan Diyarbakır’da yapımı devam eden ve GAP’ın en önemli sulama projelerinden Silvan Projesi ve Sulama kanallarının tamamlanmasıyla yaklaşık 2 milyon 350 bin dönümlük arazi sulamaya açılacak. Sulama sonrası elde edilen tarımsal üretim önemli ölçüde artacak, bu da beraberinde bu ürünlerin işlenmesi, taşınması ve depolanması ihtiyacını ortaya çıkaracaktır. Öte yanda aralarından Diyarbakır Tekstil İhtisas OSB ile Karacadağ OSB benzeri alanlarda yapılacak entegre yatırımlar, lojistik sektörüne olan talebi gün geçtikçe artıracak.”

Kente ithal edilen ürünler ve hammaddelerin, ihraç edilen ürünlerin, iç piyasaya gönderilecek her türlü malzemenin depolamasının, kara taşıması ve demiryolu taşımasının kolayca yapılabileceği, hizmet kalitesinin artacağı, üretim maliyetlerinin de düşürüleceği bir lojistik merkezin kurulmasını elzem hale getirdiğini belirten Karaloğlu, şöyle devam etti: “Bundan hareketle lojistik merkezin kurulmasına yönelik çalışmalar, valiliğimiz öncülüğünde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda çalışmalarını yürüten Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından 2012 yılında başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda Diyarbakır-Elâzığ Karayolu’nun batısında, şehir merkezine yaklaşık 16 km mesafede bulunan ve içinden demiryolunun geçtiği yaklaşık 220 hektar büyüklüğündeki alan belirlendi.”

Diyarbakır’ı 400 milyonluk pazara açacak

Diyarbakır’ın ülkemizin önemli kavşaklarından biri olduğunu belirten Vali Karaloğlu şöyle devam etti: “Diyarbakır, komşu ülkeler başta olmak üzere Ortadoğu, Orta Asya ülkelerinde yaşayan yaklaşık 400 milyon insan için de ithalat ve ihracat kapısı olma potansiyelini barındırıyor. Diyarbakır Lojistik Merkezi ile bölgede operasyonlara başlamak isteyen firmalara lojistik depolama ve hizmet altyapısı imkanlarını sağlamayı hedefliyoruz. Lojistik merkez, gerek konumu gerekse demiryolu ve karayolu ulaşımını kesiştirmesi yönüyle avantajlı bir bölge. Başta sanayiciler olmak üzere toptancılar, tüccarlar, esnaf ve tüm girişimciler lojistik merkezideki depolama tesislerinden, yükleme boşaltma alanlarından, sosyal tesislerden ve idari binalardan yararlanabilecek. Bu hizmetler sayesinde bölgedeki KOBİ’ler e-ticaret kapasitelerini artıracak lojistik maliyetlerini düşürecek bunun soruncu olarak katma değerli üretimi ve rekabet güçlerini artıracaktır.

Ayrıca şehir trafiğini olumsuz etkileyen TIR ve kamyon hareketi azalacak, şehir içi dağıtımlar birleştirilerek araç hareketi minimize edilecek, maliyetler düşecek, gürültü ve karbon salınımı azalacak. Lojistik merkez aynı zamanda orta vadede 10 bin kişilik istihdam hedeflenen Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile genişleme çalışmaları devam eden ve yakın vadede 20 bin kişiye istihdam sağlayacak Birinci Karma Organize Sanayi Bölgesi’nin kesişme noktasında yer alıyor. Lojistik merkezi bu alanlarda üretimi yapılan ürünlerin dağıtım işlevini de görecek.”

2022 yılının ikinci çeyreğinde depoların temellerinin atılmasının planlandığını belirten Karaloğlu, “Bütün bunların ışığında 1 milyar 150 milyon TL bedelli Diyarbakır Lojistik Merkezi alt yapı ve üst yapı ihalesi 15 Ekim’de hisse bedelli açık artırma usulü ile ihale edilecek. Bu alanda deneyim sahibi firmalarımızı bu yatırımda yer almak üzere Diyarbakır’ımıza davet ediyorum” dedi.

"Diyarbakır, bölgesinin dağıtım üssü olacak"

Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Hasan Maral, “Uzun yıllardır çalışmaları ajansımız tarafından yürütülen Diyarbakır Lojistik Merkezi yapım işinde son aşamaya gelindi. Böylece merkezin yapımının önünde hiçbir engel kalmadı. 15 Ekim tarihinde yapılacak ihale ile kısa sürede Diyarbakır’ı bölgesinin dağıtım üssü yapacak lojistik merkezin temeli atılacak. İçinden demiryolunun geçmesi nedeniyle intermodal yapıda hizmet verecek merkez, sahip olduğu konumu ve büyüklüğü sayesinde sadece Diyarbakır’a değil aynı zamanda bölgesinin ihtiyaçlarını karşılayacak” açıklamasını yaptı.