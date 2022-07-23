Diyarbakır, turizmde hedefleri belirledi

Mahir SOLMAZ/DİYARBAKIR

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde 2011 yılında kurulan Diyarbakır Turizm Platformu, Diyarbakır 2022-2023 Kent Turizm hedefl erini belirlemek için bir araya geldi. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası’nda bir araya gelen Platform bileşenleri olan, Diyarbakır Ticaret Borsası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Karacadağ Kalkınma Ajansı, DİSİAD, TURSAB, Turizm Otelciler Derneği, STK Başkanları, Belediyelerin temsilcileri, Turizm Acentaları ile Otel ve turizm İşletmeleri temsilcileri katıldı.

Turizm potansiyeli yüksek

2022-2023 Kent Turizm Hedefl erini belirleme toplantısının açılışında konuşan Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya, platformun kent turizminin gelişmesine yönelik kararlar aldığını ancak bu buluşmaların zaman zaman sürdürülebilirliğini sağlama konusunda sorunlar yaşadıklarını söyledi. Kaya, kentin turizm ve gastronomi yapısını yer altından çıkarılamayan bir petrole benzettiğini belirterek ‘’2018 yılında biz seçildikten sonra platform bileşenlerimiz ile bir araya gelerek yeniden bu süreci yürütmeyle ilgili bir araya geldik. Bu süreçte kentimize Altın Elma ödülünü kazandırdık.” diye konuştu.