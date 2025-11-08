Diyarbakır'da kuruldu, dünyaya satılacak! Mezopotamya Somunu'na yoğun talep

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde yaklaşık 1 yıl önce 500 ton kapasiteli 80 kafes kuruldu.

Isparta'daki yavru balık üretim havuzlarında kuluçkadan çıktıktan sonra 300 gram ağırlığa ulaşan balıklar, TIR'larla Çüngüş'teki kafeslere taşındı.

Gelişimleri tamamlanan Mezopotamya Somonu, toplanıp bir hafta içinde sevkiyatları yapılacak.

İşletme Müdürü Volkan Yıldızhan, Çüngüş, ihracat yaptıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Küçük bir ilçedeyiz, güzel bir potansiyeli sahip olduk. Şu an 500 ton civarında kapasitemiz var. 26 çalışanımız var. Bir hafta içerisinde sevkıyatlarımız başlayacak. 1 aya kadar sürecek. Yurt içi ve yurt dışına sevkıyatlarımız olacak."