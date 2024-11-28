Diyarbakır'ın yeni sanayi yatırımı törenle açıldı: 200 bin ton inşaat malzemesi üretilecek

Saint-Gobain’in yapı malzemeleri şirketi Weber Türkiye, ülkedeki 7. fabrikasını Diyarbakır'da açtı. Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi’nde açılan fabrikada, yapıştırma harçları, derz dolguları, çimento bazlı sıvalar, mantolama sistemleri ve zemin sistemlerinin üretilmesi planlanıyor.

Açılış törenine katılan ve fabrikanın Diyarbakır'ın refah seviyesini artıracağını belirten Vali Murat Zorluoğlu, terörle mücadele nedeniyle vakit kaybı yaşanmış olsa da, şehrin sanayi gelişiminin mutluluk verici olduğunu kaydetti.

5 farklı şirket, 14 marka ve 21 tesis

Farklı iş alanlarında 5 farklı şirket, 14 marka ve 21 tesisle Türkiye ekonomisinde değer katmaya çalıştıklarını ifade eden Saint-Gobain Türkiye CEO’su Aykut Aydoğan, inşaat sektörünün sürdürülebilirlik alanında referans noktalarından biri olma hedefiyle hareket ettiklerini belirtti: “Tesisimizin doğrudan veya dolaylı olarak ekosistemimiz üzerinde sağladığı iş imkanlarıyla hem istihdam sağlamayıhem de bölge ekonomisine katkıda bulunmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

OSB'den 20 binden fazla kişiye istihdam fırsatı

22 bin vatandaşa istihdam sağlıyor olmanın gururunu yaşadıklarını aktaran OSB Başkanvekili Felat Gökdemir, “Saınt Gobaın Weber firmasının Diyarbakır Organize Sanayimize böyle teknolojik bir yatırımı yapması bizleri mutlu etmiş, bundan sonra kentimize ve OSB’imize yatırım yapacak uluslararası firmaların gelebilmesi ile alakalı bizleri ziyadesiyle umutlandırmış, örnek bir yatırım olmuştur” ifadelerini kullandı.