Dizel geriliyor, hibrit ve elektrik yükseliyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, şubat ayına trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 11 azalarak 121 bin 791’e geriledi. Kaydı silinen taşıt sayısı ise yüzde 26,5 artarak 3 bin 338’den 4 bin 221’e çıktı. Böylece, trafikteki toplam taşıt sayısı, şubat ayında 117 bin 570 yükseliş kaydetti. Öte yandan TÜİK verilerinde dikkat çeken başka bir veri de elektrikli araçlar.

Son dönemde hızla yükselen elektrikli araçlarda 2024 yılına göre büyük bir ivme kaydedildi. 2024’te 184 bin adet olan elektrikli otomobil sayısı 2025’te 370 binin üzerine çıkmış, 2026’da da 395 bin seviyesi görüldü. Toplam otomobil parkındaki payı da yüzde 2,3’e yükseldi. Her ne kadar payı halen düşük olsa da elektrikli otomobillerin sayısındaki hızlı artış, Türkiye’de araç parkında dönüşümün başladığına işaret ederken, asıl yükseliş hibrit modellerde. 2024 yılında 391 bin olan hibrit otomobil sayısı 2025’te 697 bine yükseldi. 2026 itibarıyla ise 741 binin üzerine çıktı. Toplam otomobil parkı içinde hibrit araçların payı yüzde 4,2’ye ulaşarak elektrikli araçların yaklaşık iki katına çıktı. Bu tablo, tüketicilerin tamamen elektrikli modellere geçmeden önce hibrit teknolojisini tercih ettiğini de ortaya koydu.

Dizel ve LPG hız kesti

Yakıt türüne göre TÜİK verileri, dizel ve LPG’li araçlardaki belirgin düşüş eğilimini ortaya koydu. 2024 yılında otomobil parkanın yüzde 34,1’ini oluşturan dizel araçların payı 2026’da yüzde 32,4’e kadar geriledi. LPG’li otomobillerde ise pay yüzde 31,9’dan yüzde 29,9’a düştü. Buna karşılık benzinli otomobillerin payı yüzde 30,2’den yüzde 31 seviyesine yükseldi. Dizel ve LPG’de yaşanan bu dönüşüm markaların artık üretim bantlarında dizel teknolojisine artık eskisi kadar yer vermemesi ve bununla birlikte, üretimin daha çok mild hybrid ve tam hibrit modellere kayması etkili oldu.

2026 yılına araç satışlarında daha zayıf bir başlangıç yapıldı. Ocak-Şubat döneminde trafiğe kaydı yapılan toplam motorlu kara taşıtı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 azalarak 302 bin seviyesinden 266 bine geriledi. Otomobil tarafındaki düşüş daha belirgin oldu. Geçen yılın ilk iki ayında 173 bin otomobil trafiğe kaydedilirken bu yıl aynı dönemde sayı 144 bin civarında kaldı. Böylece otomobil kayıtlarında yaklaşık yüzde 17’lik bir gerileme yaşandı.

Yerlilik ticari tarafta grafiği toparlıyor

Bireysel otomobil talebindeki yavaşlamaya karşı, ticari araç pazarında daha dirençli bir tablo var. Özellikle birkaç yıldır ticaride yaşanan yerlilik kaybı, yeni dönemde yerini doldurmaya hazırlanıyor. Kamyonet kayıtları ilk iki ayda 36 bin seviyesinden 40 binin üzerine çıktı. Bu durum ticari faaliyetlerin sürdüğünü ve bireysel otomobil talebine göre daha güçlü bir seyir izlediğini ortaya koydu. Öte yandan TÜİK verileri, otomobil parkında iki önemli eğilime dikkat çekti. Bir yandan ekonomik koşullar nedeniyle otomobil talebinde bir yavaşlama görülürken, diğer tarafta da yakın türlerinde gerçek bir dönüşüm var. Fakat ticari tarafta da grafik önceki yıllara göre oldukça iyi.