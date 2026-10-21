Dizelde yüzde 70'lik artış: Yatırımcılara 3 sektör için uyarı

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JP Morgan Private Bank, 20 Ekim 2026 tarihli raporunda, küresel enerji krizinin merkezinde dizel fiyatlarının bulunduğuna dikkat çekti. ABD'de dizelin galon fiyatı 6,50 dolarla eylül ayındaki rekor seviyesine yaklaşırken şubat ayından bu yana artış yüzde 70'e ulaştı.

Rapora göre ham petrolün varili 95 dolardan işlem görürken mevcut dizel fiyatları, tarihsel olarak 160 dolarlık petrol seviyesine karşılık geliyor. Ham petrol ile rafine ürünler arasındaki fiyat farkını gösteren crack spread de tarihi zirvelere yakın seyrediyor.

Rafineri üretiminde sert düşüş

Küresel rafinerilerin işlediği petrol miktarı ikinci çeyrekte günlük 78 milyon varile gerileyerek mevsimsel medyanın 6 milyon, geçen yılın aynı döneminin ise 8 milyon varil altında kaldı.

Rusya'da rafineri üretimi yıllık yüzde 34 düşüşle günlük 3,3 milyon varile, Orta Doğu'da ise yüzde 23 azalarak 7 milyon varilin altına indi. Çin'in rafine petrol ürünü ihracatını askıya alması da arz sıkışıklığını derinleştirdi.

Dizel 10 dolara çıkarsa büyüme durabilir

Banka, tarihsel ortalaması 3-4 dolar olan dizelin galon fiyatının kalıcı olarak 10 dolara yükselmesi halinde ABD'nin 2027 büyümesinin yüzde 1,5-2'lik baz senaryodan yüzde 0-0,5 aralığına gerileyebileceğini öngördü. Aynı senaryoda çekirdek enflasyonun yüzde 3-3,2 seviyesine çıkabileceği, işsizlik oranının ise 0,5-1 puan artabileceği belirtildi.

Petrol stokları 40 yılın en düşük seviyelerinde

Raporda, kış aylarında artacak talep, düşük stoklar ve jeopolitik gerilimler başlıca riskler arasında gösterildi. Ertelenen bakımlar ve beklenmedik arızalar nedeniyle rafinerilerde günlük 500 bin varillik kapasite kaybı yaşandığı kaydedildi.

Krizin başlangıcından bu yana küresel petrol stoklarından 500 milyon varilin üzerinde kullanım gerçekleşirken ABD'nin Stratejik Petrol Rezervi dahil ham petrol stokları 1980'lerin ortasından bu yana en düşük seviyelerine geriledi.

Petrol fiyatları 2027'de düşecek mi?

Mevcut risklere rağmen gelecek yıl petrol fiyatlarında gerileme bekleniyor. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), Brent petrolün 2027'de varil başına yaklaşık 74 dolara düşeceğini tahmin ediyor.

J.P. Morgan ise çatışmaların sona ermesi halinde fiyatların gelecek yılın ortasında 80 dolar civarına inebileceğini öngörüyor. Ancak banka, jeopolitik riskler ve rafineri kapasitesindeki sorunlar nedeniyle fiyatların tahminlerin üzerinde kalma ihtimalinin daha güçlü olduğuna dikkat çekiyor.

J.P. Morgan yatırımcıları hangi sektörler için uyardı?

Banka, enerji fiyatlarındaki oynaklığın devam edebileceği bir ortamda enflasyona karşı dayanıklı yatırımları öne çıkarıyor. Bu kapsamda maliyet artışlarını satış fiyatlarına yansıtabilen, finansal yapısı güçlü şirketler ile enerji sektöründeki seçici yatırımlar tercih ediliyor.

Buna karşılık dizel tüketiminin yüksek olduğu taşımacılık, inşaat ve tarım sektörlerinde daha temkinli bir yaklaşım öneriliyor.