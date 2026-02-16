DMM: 1 ve 5 Kuruş tedavülde, basım gerektiğinde yapılabilir

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında yer alan “Darphane 1 ve 5 kuruş madeni para basmayı durdurdu” iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, söz konusu paylaşımların dezenformasyon içerdiği vurgulandı.

Merkez Bankası stoklarında yeterli miktarda 1 ve 5 kuruşluk madeni paranın bulunduğu belirtilen açıklamada, ilave talep oluşmadığı için yeni basım yapılmadığı kaydedildi. Açıklamada, bu paraların tedavülde olduğu ve ihtiyaç halinde yeniden basılmasının mümkün olduğu ifade edildi.

DMM, kamuoyuna yönelik çağrısında, kasıtlı olarak dolaşıma sokulan manipülatif içeriklere itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.