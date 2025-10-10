DMM'den iddialara yanıt geldi: Restoranlarda oturma süresine göre ücret mi alınacak?

Son günlerde bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında yer alan “restoran ve kafelerde taksimetre yöntemi başlıyor” ve “oturma süresine göre ücret alınacak” iddialarına yanıt geldi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından yapılan açıklamada, söz konusu haberlerin asılsız olduğu vurgulandı.

Son günlerde bazı basın yayın organları ile sosyal medya platformlarında, “restoran ve kafelerde taksimetre yöntemi başlıyor” ve “oturma süresine göre ücret alınacak” şeklinde yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.



DMM, Ticaret Bakanlığınca restoran, kafe veya benzeri işletmelerde müşterilerin oturma süresine göre ücretlendirilmesine yönelik herhangi bir çalışma, düzenleme veya uygulama bulunmadığını bildirdi.

DMM açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Ticaret Bakanlığınca restoran, kafe veya benzeri işletmelerde müşterilerin oturma süresine göre ücretlendirilmesine yönelik 6502 sayılı Kanununun Fiyat Etiketi başlıklı 54. Maddesi ve Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde herhangi bir düzenleme, çalışma ya da uygulama bulunmamaktadır.

Vatandaşlarımızın, bu tür asılsız haber ve paylaşımlara itibar etmemeleri, doğru bilgiye ulaşmak için resmî kurumların açıklamalarını takip etmeleri önemle rica olunur."