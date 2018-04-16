DMO'nun elektronik satışları hız kazandı

16 Nisan 2018

Kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçlarını karşılayan Devlet Malzeme Ofisi (DMO) geçen yıl yaklaşık 6 bin 500 müşterisine bin 299 tedarikçisinden satın aldığı 26 bin 180 ürün çeşidiyle hizmet verdi. Ofisin geçen yılki satış tutarı 3,9 milyar lira olarak gerçekleşti.

Doğrudan temin ve istisna kapsamındaki alımlar hariç geçen yıl yapılan kamu mal alımlarının toplamının 30,1 milyar lira olduğu dikkate alındığında DMO'nun kamu alımları içindeki payı yüzde 13'ü buldu.

Protokol kapsamındaki toplam satışlarının yüzde 51,6'sını katalog satışlarıyla gerçekleştiren DMO, katalog ve stok ürünlerini elektronik ortam üzerinden de satışa sundu.

Bu kapsamda geçen yıl taşıt ve iş makineleri hariç katalog ve stok satışlarının yaklaşık yüzde 87'sini elektronik satış olarak gerçekleştiren DMO'nun, e-satış tutarı bir önceki yıla kıyasla yüzde 19 artışla 1 milyar 421 milyon 875 bin liraya ulaştı. Kurumun e-satış tutarı 2016 yılında 1 milyar 193 milyon 760 bin lira düzeyindeydi.

"e-ihale" dönemi başladı

Katalog kapsamında verilen doğrudan sipariş limitinin düşürülmesi ve bu limitin üzerindeki taleplerin belli istekliler arasında e-ihale yapmak suretiyle karşılanmasına yönelik çalışmalarda da son aşamaya gelindi.

Kamu alımlarında hızlı, verimli, şeffaf ve sürdürülebilir tedarik hizmeti sunmak amacıyla 2 Nisan'da e-ihale dönemini başlatan DMO, bu yöntemle kamu alımlarında rekabet ortamı geliştirilmesini, kaynakların daha etkin, ekonomik ve verimli kullanılmasını hedefliyor. DMO, bu yıl sonuna kadar tüm sektörlerde katalog ürünlerinin e-ihale yöntemiyle teminini amaçlıyor.

Kaynak: AA