DOA’da 205 milyon ambalaj toplandı: Vatandaşa ambalaj başına 1 lira ödeme

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Türkiye genelinde ulusal entegrasyon süreci 1 Temmuz’da başlayan DOA sisteminin ilk iki ayı aşkın dönemine ilişkin sonuçlar açıklandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un paylaştığı verilere göre PET, alüminyum ve cam içecek ambalajlarının geri dönüşüme kazandırıldığı sistemde 5 Eylül itibarıyla 200 milyon eşiği aşıldı.

DOA ile 205 milyon 709 bin 303 ambalaj toplandı

Türkiye genelinde 1 Temmuz 2026 itibarıyla ulusal entegrasyon süreci başlayan DOA sistemiyle 5 Eylül’e kadar toplam 205 milyon 709 bin 303 DOA logolu PET, alüminyum ve cam içecek ambalajı toplandı.

Sisteme kayıtlı kullanıcı sayısı da aynı dönemde 3 milyon 214 bin 992’ye yükseldi.

Murat Kurum: Çevreye de ekonomiye de katkı sağlıyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, DOA sisteminin ulaştığı rakamları NSosyal hesabından duyurdu.

Kurum, “Atmıyoruz. Topluyor, dönüştürüyor, çevreye de ekonomiye de katkı sağlıyoruz. DOA ile 200 milyon ambalaj topladık, geri dönüşüme kazandırdık. Sıfır Atık gibi DOA bilinci de dalga dalga büyümeye devam edecek.” ifadelerini kullandı.

En çok ambalaj Antalya’da toplandı

DOA sisteminde illere göre toplanan ambalaj sayıları da belli oldu. Türkiye genelinde ilk sırayı 46 milyon 678 bin 972 ambalajla Antalya aldı.

Antalya’yı 38 milyon 675 bin 928 ambalajla İstanbul, 24 milyon 339 bin 288 ile İzmir, 18 milyon 723 bin 778 ile Adana ve 16 milyon 712 bin 516 ile Ankara takip etti.

DOA sisteminde ambalaj başına 1 lira ödeniyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından yürütülen sistem kapsamında içecek ambalajları çöp yerine DOA makinelerine atılıyor.

Geri dönüşüm yoluyla ülke ekonomisine ham madde katkısı sağlayan sistem, plastiklerin doğaya karışmasının önlenmesini de amaçlıyor. Vatandaşlara sisteme teslim ettikleri her ambalaj için 1 lira teşvik bedeli ödeniyor.

Hedef yılda 25 milyar ambalaj ve 30 milyar liralık katkı

DOA sisteminin yıllık hedefleri de dikkat çekiyor. Sistem kapsamında her yıl 25 milyar ambalajın toplanması planlanıyor.

Bu miktardaki ambalajın geri dönüşüme kazandırılmasıyla Türkiye ekonomisine 30 milyar lira katkı sağlanması hedefleniyor.