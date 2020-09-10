Doç. Dr. Mustafa Sever: Online dersler için erişimde fırsat eşitliği yok

10 Eylül 2020

Yasemin Salih'in bugünkü konuğu Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Sever'di.

Canlı yayından notlar:

Doç. Dr. Mustafa Sever: Dünyada 800 milyon okuma yazma bilmeyen insan var. Bunların önemli kısmı kadınlardan oluşuyor. UNESCO okuma yazma konusuyla ilgili programlar geliştiriyor. Rehberler yayınlanıyor. Yüksek teknolojinin kullanımı, uzaktan eğitim ile ilgili teknik destekler sağladılar. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu’nun internet sitesine girenler, UNESCO’nun programları hakkında bilgi sahibi olabilir. Önemli kaynaklar hazırlandı. Ama dil sorunu var. İngilizce ve Fransızca hazırlanıyor. UNESCO kovid 19 üzerine de anket çalışmaları yaptı. Okul kapanmalarına ilişkin global değerlendirmeler yapılıyor. Ayrıca lokal çalışmalara da destek olunuyor. Online dersler fırsat eşitliği gibi duruyor. Ancak erişimde fırsat eşitliği yok. İnterneti olmayanlar var. İnternet erişimleri olmayabilir. Ancak bakanlık bunlar ile de ilgili uygulamalar geliştirdi. Gelecekte bu çocuklara ne olacak bilen yok. Şu anda bir takım olumsuzluk olacağını görebiliyoruz. Herkes çocuklarının üzerindeki sorumluluğu üzerinden atmış, bu sorumluluğu okula devretmiş. Okullar da Milli Eğitim’e devretmiş. Bu örgütsel sorumsuzluktur. Eşitsizlik farkı, çocuklar arasındaki akademik eşitsizlik farkı, okullarda önemli ölçüde gideriliyordu. Okullar sosyal mobilite aracıydı. Okullar kapandıktan sonra bu tamamen kesildi ve eşitsizliği artırdı. Çocukların eğitiminde, sadece TV izlemekle, EBA izlemekle bu işin olmayacağı açık. Matematik konusunda erkekler biraz önde, ama eğitimde genel olarak kızlar daha başarılı. Çocuklar arasında bu fark fazla değil. Ama yetişkinler arasında kadın-erkek farkı fazla. Eğitimde böyle bir geçiş olacaktı. Ama pandemi nedeniyle aniden yakalandık. Hazırlıksız yakalandık. Bu çalışmanın pedagojik tarafının geliştirilmesine, yaratıcı fikirlere ihtiyacımız var. Bence bu eğitim sisteminden geriye dönüş olmayacak gibi duruyor. Yaratıcı görüşlere ihtiyaç var. Pandemi bitecek gibi de görülmüyor.