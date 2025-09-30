Doç. Dr. Ümit İzmen : "Keskin virajları süratle almaya mecbur kalıyoruz"

Türk İş Dünyası Konfe­derasyonu (TÜRKON­FED) ‘İkinci Yüzyıla Girerken Türkiye Ekonomi­si’ isimli bir kitap yayımladı. Editörlüğünü Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ümit İzmen’in üstlendiği kitapta Türkiye’nin 10 farklı sorunu ve bunlara yö­nelik çözüm önerileri 10 aka­demisyen ve ekonomist ta­rafından ele alındı. Dünya ekonomisindeki şokların sayı­sının ve sıklığının giderek art­tığını söyleyen kitabın editö­rü, DÜNYA Gazesi yazarı Doç. Dr. Ümit İzmen, “2. Dünya Sa­vaşı ertesinde üzerinde uzla­şılan dünya ekonomik mode­li 1970’lerle birlikte çöktükten sonra art arda her beş on yıl­da bir yeni bir şokla karşılaşı­yoruz. Bu keskin dönüşümler, tüm ülkeleri olduğu gibi Türki­ye’yi de sürekli vites değiştir­meye, keskin virajları süratle almaya mecbur bırakıyor. An­cak dünya ekonomisindeki bu baş döndürücü değişim hızı­na karşılık, Türkiye ekonomisi Cumhuriyetin ikinci yüzyılı­na, yüzyıllık problemlerini ba­gajında taşıyarak girdi. Fiyat istikrarı, adaletli gelir dağılı­mı, yeterli yurt içi tasarruf, ve­rimli üretim yapısı gibi alan­lardaki yapısal sorunlar farklı küresel konjonktürlere, farklı yönetişim sistemlerine, fark­lı iktidarlara ve farklı teknik kadrolara rağmen çözüleme­den hep bir sonraki döneme devredildi. Bu da eski politika­ların bu yüzyıllık problemle­ri çözmeye uygun olmadığını gösteriyor” dedi.

Büyüme ve gelişmenin sonuçları

Hacettepe Üniversitesi İk­tisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. M. Aykut Attar’ın ka­leme aldığı ‘Türkiye’de Uzun Dönem Büyüme ve Yapısal Re­formlar’ başlıklı bölümde, bü­yüme ve gelişme süreçlerinin insanların refahı için nasıl so­nuçlar üreteceği ve bu sonuç­ların hangi politikalarla et­kilenebileceği Türkiye örne­ği üzerinden tartışıldı. Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Erol Taymaz’ın imzasını taşıyan ‘İkinci Yüzyılda Sanayi Poli­tikası’ başlıklı bölümde irde­lendi. İkinci yüzyılda Türkiye ekonomisinin daha istikrarlı, daha rekabetçi, daha verimli ve daha kapsayıcı bir patika­ya oturması için mikroekono­mik temellerdeki heterojen yapının dikkate alınması ge­reği, OECD Eski Kıdemli Tür­kiye Analisti Rauf Gönenç’in ‘Yaratıcı Yıkımlar Döneminde Üretici Dokumuz ve Ekonomi Politikası’ başlıklı bölümünün konusunu oluşturdu.

Tarımda politika eksikliği

Prof. Dr. Ahmet Halis Ak­der tarafından kaleme alınan ‘Tarımsal Yapıdaki Dönüşüm ve Tarım Politikaları’ başlıklı bölümde, tarımsal destek po­litikalarındaki etkinlik prob­lemine ve politika tasarımın­da tarımsal yapıyla ilgili veri eksikliğinin önemine dikkat çekildi. Cumhuriyet öncesi döneme uzanan ve geçtiğimiz bir asırda da hüküm sürmeye devam eden bölgesel eşitsizli­ğin nasıl giderilebileceği, Prof. Dr. Burhan Can Karahasan’ın ‘Türkiye’de Bölgesel Eşitsiz­liklerin İki Yüzü: Büyüme ve Kalkınma’ başlıklı bölümünde tartışıldı.

Finansal sektörün kurumsal yapısı güçlenmeli

‘İkinci Yüzyılda Enflasyon ve Para Politikası’ başlıklı bölüm­de Prof. Dr. Fatih Özatay, Cum­huriyet’in birinci yüzyılında enflasyonun genellikle yüksek düzeylerde seyretmesinin ar­dındaki olguları sergiledi, son­ra da enflasyonu yükselten ne­denlerin etkilerinin nasıl azal­tılabileceğini ele aldı. TCMB Başdanışmanı Eren Ocakverdi ise ‘Enflasyonda Giderek Kö­tüleşen Öngörülebilirlik So­runsalı’ başlıklı bölümde enf­lasyonu öngörmede yaşanan zorluğun zaman içerisindeki evrimini ve göreli fiyat değiş­kenliğini artırmasının sonuç­larını yazdı. ‘İkinci Yüzyılında Türkiye Ekonomisi: Nasıl Bir Finansal Sistem?’ bölümünde Ekonomist Dr. M. Murat Kubi­lay, finansal istikrarın sağlan­masında doğru bir kurumsal yapının önemini ele alırken fi­nansal sektörün kurumsal ya­pısını güçlendirmenin önemi­ne de dikkat çekti.

İklim kriziyle mücadelede gerekli dönüşümler

‘Vergi Reformu Özelinde Vergi Harcamalarının Türkiye Açısından Değerlendirilmesi’ başlıklı bölümde Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Batı, Cumhuriyetin ilanından bu yana yapılan çeşit vergi reformlarının kısa bir değerlendirmesini yaparken vergi harcamalarının reform kapsamına alınmamış olduğunu vurguladı. Kitabın son yazısı olan ‘Türkiye İklim Kriziyle Mücadelenin Neresinde?’ başlıklı bölümü kaleme alan Bilim Akademisi ile Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) Uluslararası Kaynaklar Paneli (IRP) Seçilmiş Üyesi Prof. Dr. Alp Erinç Yeldan ise iklim krizinin boyutlarını küresel ölçekte tartıştıktan sonra küresel iklim kriziyle mücadelede Türkiye’nin yükümlülüklerini ve bu mücadele boyunca ulusal ekonomide gerçekleştirilmesi gereken dönüşümleri ele aldı.