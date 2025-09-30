Doç. Dr. Ümit İzmen : "Keskin virajları süratle almaya mecbur kalıyoruz"
‘İkinci Yüzyıla Girerken Türkiye Ekonomisi’ kitabının editörlüğünü üstlenen Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ümit İzmen, “Beş, on yılda bir yeni bir şokla karşılaşıyoruz. Bu dönüşüm, Türkiye’yi de sürekli vites değiştirmeye, keskin virajları süratle almaya mecbur bırakıyor” dedi.
Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ‘İkinci Yüzyıla Girerken Türkiye Ekonomisi’ isimli bir kitap yayımladı. Editörlüğünü Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ümit İzmen’in üstlendiği kitapta Türkiye’nin 10 farklı sorunu ve bunlara yönelik çözüm önerileri 10 akademisyen ve ekonomist tarafından ele alındı. Dünya ekonomisindeki şokların sayısının ve sıklığının giderek arttığını söyleyen kitabın editörü, DÜNYA Gazesi yazarı Doç. Dr. Ümit İzmen, “2. Dünya Savaşı ertesinde üzerinde uzlaşılan dünya ekonomik modeli 1970’lerle birlikte çöktükten sonra art arda her beş on yılda bir yeni bir şokla karşılaşıyoruz. Bu keskin dönüşümler, tüm ülkeleri olduğu gibi Türkiye’yi de sürekli vites değiştirmeye, keskin virajları süratle almaya mecbur bırakıyor. Ancak dünya ekonomisindeki bu baş döndürücü değişim hızına karşılık, Türkiye ekonomisi Cumhuriyetin ikinci yüzyılına, yüzyıllık problemlerini bagajında taşıyarak girdi. Fiyat istikrarı, adaletli gelir dağılımı, yeterli yurt içi tasarruf, verimli üretim yapısı gibi alanlardaki yapısal sorunlar farklı küresel konjonktürlere, farklı yönetişim sistemlerine, farklı iktidarlara ve farklı teknik kadrolara rağmen çözülemeden hep bir sonraki döneme devredildi. Bu da eski politikaların bu yüzyıllık problemleri çözmeye uygun olmadığını gösteriyor” dedi.
Büyüme ve gelişmenin sonuçları
Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. M. Aykut Attar’ın kaleme aldığı ‘Türkiye’de Uzun Dönem Büyüme ve Yapısal Reformlar’ başlıklı bölümde, büyüme ve gelişme süreçlerinin insanların refahı için nasıl sonuçlar üreteceği ve bu sonuçların hangi politikalarla etkilenebileceği Türkiye örneği üzerinden tartışıldı. Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Erol Taymaz’ın imzasını taşıyan ‘İkinci Yüzyılda Sanayi Politikası’ başlıklı bölümde irdelendi. İkinci yüzyılda Türkiye ekonomisinin daha istikrarlı, daha rekabetçi, daha verimli ve daha kapsayıcı bir patikaya oturması için mikroekonomik temellerdeki heterojen yapının dikkate alınması gereği, OECD Eski Kıdemli Türkiye Analisti Rauf Gönenç’in ‘Yaratıcı Yıkımlar Döneminde Üretici Dokumuz ve Ekonomi Politikası’ başlıklı bölümünün konusunu oluşturdu.
Tarımda politika eksikliği
Prof. Dr. Ahmet Halis Akder tarafından kaleme alınan ‘Tarımsal Yapıdaki Dönüşüm ve Tarım Politikaları’ başlıklı bölümde, tarımsal destek politikalarındaki etkinlik problemine ve politika tasarımında tarımsal yapıyla ilgili veri eksikliğinin önemine dikkat çekildi. Cumhuriyet öncesi döneme uzanan ve geçtiğimiz bir asırda da hüküm sürmeye devam eden bölgesel eşitsizliğin nasıl giderilebileceği, Prof. Dr. Burhan Can Karahasan’ın ‘Türkiye’de Bölgesel Eşitsizliklerin İki Yüzü: Büyüme ve Kalkınma’ başlıklı bölümünde tartışıldı.
Finansal sektörün kurumsal yapısı güçlenmeli
‘İkinci Yüzyılda Enflasyon ve Para Politikası’ başlıklı bölümde Prof. Dr. Fatih Özatay, Cumhuriyet’in birinci yüzyılında enflasyonun genellikle yüksek düzeylerde seyretmesinin ardındaki olguları sergiledi, sonra da enflasyonu yükselten nedenlerin etkilerinin nasıl azaltılabileceğini ele aldı. TCMB Başdanışmanı Eren Ocakverdi ise ‘Enflasyonda Giderek Kötüleşen Öngörülebilirlik Sorunsalı’ başlıklı bölümde enflasyonu öngörmede yaşanan zorluğun zaman içerisindeki evrimini ve göreli fiyat değişkenliğini artırmasının sonuçlarını yazdı. ‘İkinci Yüzyılında Türkiye Ekonomisi: Nasıl Bir Finansal Sistem?’ bölümünde Ekonomist Dr. M. Murat Kubilay, finansal istikrarın sağlanmasında doğru bir kurumsal yapının önemini ele alırken finansal sektörün kurumsal yapısını güçlendirmenin önemine de dikkat çekti.
İklim kriziyle mücadelede gerekli dönüşümler
‘Vergi Reformu Özelinde Vergi Harcamalarının Türkiye Açısından Değerlendirilmesi’ başlıklı bölümde Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Batı, Cumhuriyetin ilanından bu yana yapılan çeşit vergi reformlarının kısa bir değerlendirmesini yaparken vergi harcamalarının reform kapsamına alınmamış olduğunu vurguladı. Kitabın son yazısı olan ‘Türkiye İklim Kriziyle Mücadelenin Neresinde?’ başlıklı bölümü kaleme alan Bilim Akademisi ile Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) Uluslararası Kaynaklar Paneli (IRP) Seçilmiş Üyesi Prof. Dr. Alp Erinç Yeldan ise iklim krizinin boyutlarını küresel ölçekte tartıştıktan sonra küresel iklim kriziyle mücadelede Türkiye’nin yükümlülüklerini ve bu mücadele boyunca ulusal ekonomide gerçekleştirilmesi gereken dönüşümleri ele aldı.