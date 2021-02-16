Doğal afetler 2020'de 268 milyar dolarlık ekonomik kayba neden oldu

Risk, emeklilik ve sağlık konularında veri ve analizlerden faydalanarak profesyonel hizmetler sunan Aon, 2020'nin 'Yıllık Küresel Doğal Afetler Raporu'nu yayınladı.

Aon'un yayınladığı rapora göre, 2020'de yaşanan küresel doğal afetlerin toplam ekonomik kaybı tahmini 268 milyar dolar oldu. Küresel afet kaynaklı ekonomik kayıplar, bu alanda zirvenin görüldüğü 2011 (557 milyar dolar) ve 2017 (485 milyar dolar) yıllarındakinden düşük olmakla birlikte genel ortalamanın (244 milyar dolar) ve 21'inci yüzyıl orta değerinin (246 milyar dolar) üzerinde gerçekleşti. Sigortalanan yıllık kayıplar 97 milyar dolar civarında gerçekleşirken, sigortalanmamış kayıpların (171 milyar dolar) toplam kayıplara oranı yüzde 64 olarak ölçüldü.

416 afette 8 binin üzerinde insan yaşamını yitirdi

2020 yılında ciddi seviyede 416 adet küresel afet yaşanırken yaklaşık 8 bin 100 insan bu afetlerde yaşamını yitirdi. Doğal afet nedeniyle ölümlerin yüzde 68'i Asya Pasifik'te yaşandı. Haziran ile eylül ayları arasında etkili olan Hindistan muson taşkınları bin 992 kayıtlı ölüm ile 2020'nin en çok can kaybına neden olan küresel afeti oldu. Türkiye'de Ege bölgesini etkileyen ve 117 vatandaşın ölümüne neden olan deprem, 2020'nin en çok can kaybına neden olan deprem felaketi oldu.



Raporu değerlendiren Aon Türkiye Eş CEO'su Ferhan Özay, “2020 yılında küresel afetlere COVID-19 salgınının etkileri de eklenince felaketlerin insani boyutu da olağanüstü seviyede arttı. Uluslararası kurumlar insani felaketlerin etkilerini en düşük seviyeye indirmek için seferber olurken, sigorta sektörü de risklere ve ekonomik kayıplara odaklandı. Reasürans alanında güçlü sermaye yapıları sayesinde söz konusu küresel felaketlerde teminatlar çok başarılı bir şekilde karşılandı. 2020'nin bu anlamda bizlerde bıraktığı en önemli ders, eş zamanlı olayların ne kadar büyük küresel etkilere neden olabileceğini görmemizdi. Dünya giderek karmaşıklaştıkça yeni ortaya çıkan risklere karşı daha iyi planlama senaryolarına duyulan ihtiyaç da artıyor. Aon Türkiye olarak 2021'in risklerine bu çerçeveden bakarak müşterilerimizi doğru risk modelleme yöntemleriyle buluşturmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.